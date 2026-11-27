कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी जिंदगी और कथित धोखाधड़ी के मामले पर बनी अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री, 'लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' के मेकर्स को एक कानूनी नोटिस भेजा है. सुकेश का आरोप है कि नेटफ्लिक्स पर आने वाली यह डॉक्यूमेंट्री उनकी लाइफ का एकतरफा नजरिया पेश करती है. उन्होंने मांग की है कि जब तक उनका मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज को टाल दिया जाए.

सुकेश चंद्रशेखर ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर कानूनी नोटिस भेजा

सुकेश चंद्रशेखर की ओर से पेश वकील अनंत मलिक ने दलील दी है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलने के दौरान डॉक्यूमेंट्री जारी करने से, निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार पर उल्टा असर पड़ सकता है. वकील अनंत मलिक द्वारा भेजे गए इस नोटिस में, फिल्म के मेकर्स और नेटफ्लिक्स को जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है. फिलहाल, यह फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 26 नवंबर के इस नोटिस में लिखित आश्वासन मांगा गया है कि संबंधित मामलों में अभियोजन पक्ष के एवीडेंस दर्ज होने तक इस डॉक्यूमेंट्री, इसके ट्रेलर और प्रमोशनल कंटेंट को रिलीज नहीं किया जाएगा. इसमें मेकर्स से उन लोगों के नाम बताने को भी कहा गया है जिनका इंटरव्यू लिया गया है या जिन्हें इसमें शामिल किया गया है.

सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने क्या कहा?

अपनी आपत्ति समझाते हुए, सुकेश चंद्रशेखर के वकील मलिक ने कहा, "अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले आप किसी फैसले को स्ट्रीम नहीं कर सकते." उन्होंने तर्क दिया कि यह डॉक्यूमेंट्री विवादित घटनाओं के उन ब्योरों को, जिनकी पुष्टि नहीं हुई है, एक इस्टैब्लिश फैक्ट्स के रूप में पेश कर सकती है, जबकि अभी गवाहों के बयान अदालत में दर्ज होने बाकी हैं.

उन्होंने कहा, "18 दिसंबर को जो स्ट्रीम किया जाएगा, वह कोई सबूत नहीं है. खुद मेकर्स के मुताबिक, यह उनकी अपनी निजी जांच है, जो प्रेस रिपोर्टों और इंटरनेट पर पहले से मौजूद कंटेस्टे पर बेस्ड है. इनमें से किसी भी चीज. को अदालत में परखा नहीं गया है."

केंद्रीय मंत्रालयों में भी की शिकायत

इसके अलावा, चंद्रशेखर के वकील ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय को एक आवेदन सौंपा है. इसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्री की जांच करने और इसमें सरकारी या जेल अधिकारियों की संभावित संलिप्तता का पता लगाने की मांग की है. मलिक ने यह भी बताया कि उनके मुवक्किल दिल्ली हाई कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं. वे फिल्म की रिलीज को टालने और कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग करेंगे कि फिल्म को स्ट्रीम करने से पहले कोर्ट उसे खुद देखे.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

नेटफ्लिक्स ने 26 नवंबर को डॉक्यूमेंट्री का किया था ऐलान

नेटफ्लिक्स ने 26 नवंबर को इस डॉक्यूमेंट्री का ऐलान किया था. 'इंडिया टुडे ओरिजिनल्स' द्वारा निर्मित इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन मौमिता सेन और नियंता शेखर ने किया है. यह फिल्म चंद्रशेखर के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनसे जुड़े कथित फाइनेंशियल स्कैम और जबरन वसूली के मामलों के साथ-साथ तिहाड़ जेल के अंदर की कथित गतिविधियों को भी दिखाया गया है.