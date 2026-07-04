कॉमेडियन समय रैना अपने पॉपुलर कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के साथ लौट आए हैं. शो के पहले एपिसोड में 'अल्फा' एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी बतौर गेस्ट नजर आईं. वहीं अब शो का दूसरा एपिसोड नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर स्ट्रीम हो चुका है. इस बार हर्ष लिंबाचिया, चंदन प्रभाकर और कीकू शारदा बतौर गेस्ट आए हैं.

हर्ष लिंबाचिया और कीकू शारदा ने की समय रैन की खिंचाई

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के दूसरे एपिसोड में हर्ष लिंबाचिया और कीकू शारदा ने पहले सीजन से जुड़े विवाद पर अपने खास अंदाज में समय रैना की जमकर खिंचाई की, जिससे पूरा माहौल और भी मजेदार हो गया. शो शुरू होने के बाद समय ने उन सभी स्पॉन्सर्स के नाम बताए, जो उन्हें शो के लिए मिले थे. स्पॉन्सर्स की लंबी लिस्ट देखकर किकू शारदा ने मजाक में कहा, 'तुम्हें इतने सारे स्पॉन्सर्स मिल गए? मुझे लगा था कि जिस तरह से ये जगह अक्सर टूट-फूट जाती है, तुम्हारे स्पॉन्सर्स सिर्फ़ सीमेंट और लोहे की छड़ें ही होंगी.' उनकी इस बात पर पूरा पैनल हंस पड़ा.

Kiku Sharda cooked Samay Raina 😭 pic.twitter.com/7tPD8RvOSc — 𝑯𝒂𝒔𝒏𝒂𝒊𝒏 (@hasnainhu02) July 3, 2026

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ये कोर्ट जाकर हाजिरी लगाते हैं...

शो के दौरान हर्ष लिंबाचिया ने रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान के बाद समय रैना की कानूनी परेशानियों का जिक्र करते हुए उन पर मजेदार तंज कसा. हर्ष ने कहा, 'कुछ भी कहो, लेकिन मैं कभी सबसे बड़ी अदालत तक नहीं पहुंचा. इनके पास तो मंथली पास है. ये वहां जाकर हाजिरी लगाते हैं और कहते हैं स्कैंडल की चिंता बाद में करेंगे, पहले मेरी प्रेजेंट लगा दो.' इसके बाद सेट पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे.

Samay Raina tried to mock Kiku Sharda, thinking he was just like Sunil Pal.



But Kiku Sharda gave it back with full force, and Samay couldn't handle it.



Kiku literally made Samay taste his own medicine🔥pic.twitter.com/hXrn0uLzm0 — ☝️ (@tribalchie8dda) July 4, 2026

शो में अमिताभ बच्चन का जिक्र

हर्ष लिंबाचिया ने समय रैना को यहीं नहीं बख्शा, बल्कि जब अरुणाचल प्रदेश की एक कंटेस्टेंट स्टेज पर आई, तो उसने कहा कि वो एक दिन के लिए अमिताभ बच्चन के साथ अपनी जिंदगी की अदला-बदली करना चाहती है. ये सुनकर जब समय रैना ने उससे पूछा कि अमिताभ सर के साथ क्या करना है क्योंकि वो तो लेजेंड हैं, तो हर्ष बीच में बोल पड़े, 'क्योंकि इसने तो बहुत गलत किया है उनके साथ.' ये सुनकर सभी हंसी से लोट-पोट हो जाते हैं.

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