आ रही है 'पीकी ब्लाइंडर्स: द इम्मॉर्टल मैन' फिल्म, जानें थिएटर्स और ओटीटी पर कब होगी रिलीज

तैयार हो जाइए, क्योंकि पीकी ब्लाइंडर्स फिर से वापस आ रहे हैं. चार साल बाद जब फैंस ने शेल्बी परिवार को सीरीज के लास्ट में जाते देखा था, अब यह गैंग नेटफ्लिक्स की नई फीचर फिल्म पीकी ब्लाइंडर्स: द इम्मोर्टल मैन में लौट रहा है. इसे क्रिएटर स्टीवन नाइट ने लिखा है और टॉम हार्पर ने डायरेक्ट किया है.

फिल्म की कहानी परिवार और देश के लिए और भी कठिन समय में शुरू होती है. यह फिल्म 6 मार्च, 2026 को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज होगी. थिएटर रिलीज डेट तो आ गई है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन की ओटीटी रिलीज डेट भी शेयर कर दी है.

ओटीटी रिलीज़ डेट आई सामने

नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शुक्रवार को पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन की ओटीटी रिलीज़ डेट भी शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'लेजेंडरी जिप्सी गैंगस्टर टॉमी शेल्बी पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन में वापस आ रहा है. 6 मार्च को चुनिंदा सिनेमाघरों में और 20 मार्च 2026 को नेटफ्लिक्स पर.'

नेटफ्लिक्स के मुताबिक, यह फिल्म 1940 में बर्मिंघम में सेट है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था. टॉमी, जो खुद को अलग-थलग रखे हुए थे, अपने अतीत के अधूरे काम और युद्ध की गड़बड़ी के चलते घर लौटते हैं. इसके बाद शुरू होती है एक कड़ी संघर्ष भरी कहानी, जिसमें शायद छुटकारा भी है. नाइट ने नेटफ्लिक्स को बताया, 'देश युद्ध में है, और ज़ाहिर है, हमारे पीकी ब्लाइंडर्स भी युद्ध में हैं'. 'यह पीकी ब्लाइंडर्स की कहानी का एक विस्फोटक अध्याय होगा. कोई रोक-टोक नहीं.

किलियन मर्फी ने टॉमी शेल्बी के वापसी पर बात की

किलियन मर्फी फिर से टॉमी शेलबी के किरदार में लौट रहे हैं, जिसे उन्होंने पहले कहा था कि उन्होंने अब पूरी तरह से अलविदा कह दिया है. लेकिन उन्होंने नेटफ्लिक्स को बताया, 'ऐसा लगता है कि टॉमी शेलबी का सफर मेरे साथ अभी खत्म नहीं हुआ है.' उन्होंने आगे कहा, 'स्टीवन नाइट और टॉम हार्पर के साथ फिल्म वर्ज़न में फिर से काम करना बहुत खुशी की बात है. यह खास फैंस के लिए है.'

फिल्म की कास्ट

फिल्म में पुराने परिचित चेहरे लौटे हैं और साथ ही कई नए कलाकार भी शामिल किए गए हैं. किलियन मर्फी मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ रेबेका फर्ग्यूसन, टिम रोथ, सोफी रंडल, नेड डेन्ही, पैकी ली, इयान पेक, जे लिकुर्गो, बैरी कीओघन और स्टीफन ग्राहम हैं. लंबे समय से जुड़े कलाकारों और फिल्म व टीवी की बड़ी हस्तियों के मिश्रण से कहानी के गंभीर और युद्धकालीन मूड को और मजबूती मिलती है.