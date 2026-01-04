एक्सप्लोरर
OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर बड़ा धमाका! 'दे दे प्यार दे 2'-'अखंडा 2' समेत रिलीज होंगी कई फिल्में-सीरीज
OTT Releases This Week: जनवरी के अपकमिंग वीक में ओटीटी पर एक से बढ़कर एक सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं. ऐसे में इस कड़कती ठंड में सिनेमा लवर्स घर बैठकर फुल एंटरटेन हो पाएंगे.
जनवरी 2026 का अगला हफ्ता ओटीटी लवर्स के लिए फुल पैसा वसूल होने वाला है. 5 जनवरी से 11 जनवरी तक, अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने के लिए तैयार हैं. इस फेहरिस्त में हिंदी, साउथ के साथ-साथ हॉलीवुड शोज के भी नाम शुमार हैं. वहीं कई रिएलिटी शोज भी इस हफ्ते ओटीटी पर दस्तक देने वाले हैं.
मास्टरशेफ्स इंडिया सीजन 9
- कुकिंग रिएलिटी शो 'मास्टरशेफ्स इंडिया सीजन 9' अपकमिंग वीक में रिलीज होने वाला है.
- इस शो को दर्शक 5 जनवरी 2026 से सोनी लिव पर एंजॉय कर पाएंगे.
- विकास खन्ना, रणवीर बराड़ और कुणाल कपूर एक बार फिर इस शो को जज करने वाले हैं.
शार्क टैंक इंडिया सीजन 5
- 'शार्क टैंक इंडिया' एक बार फिर अपने पांचवें सीजन के साथ वापसी कर रहा है.
- ये रिएलिटी शो 5 जनवरी 2026 से सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाला है.
- इस बार शो को वरुण अलघ, मोहित यादव और कनिका टेकरीवाल जज करेंगे.
अखंडा 2- तांडवम्
- 'अखंडा 2- तांडवम्' थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है.
- नंदमुरी बालाकृष्ण स्टारर ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
- 'अखंडा 2- तांडवम्' में हर्षाली मल्होत्रा भी अहम रोल में नजर आई हैं.
दे दे प्यार दे 2
- अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह स्टारर 'दे दे प्यार दे 2' भी अपकमिंग वीक में ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.
- ये कॉमेडी फिल्म 9 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है.
- फिल्म में मीजान जाफरी, गौतमी कपूर और आर माधवन जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.
फ्रीडम एट मिटनाइट सीजन 2
- 'फ्रीडम एट मिटनाइट सीजन 2' साल 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे पर बेस्ड है.
- ये वेब सीरीज 9 जनवरी 2026 से सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.
- इस सीरीज में सिद्धांत गुप्ता, चिराग वोहरा और राजेंद्र चावला जैसै कलाकार लीड रोल में नजर आएंगे.
हनीमून से हत्या
- हनीमून से हत्या मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर बनी है, जिसमें उसकी बीवी मुस्कान ने उसे मारकर नीले ड्रम में भर दिया था.
- ये एक वेब सीरीज है जो 9 जनवरी 2026 को जी5 पर रिलीज होने जा रही है.
द नाइट मैनेजर सीजन 2
- 'द नाइट मैनेजर' के 8 साल बाद अब इस क्राइम-थ्रिलर सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है.
- 'द नाइट मैनेजर सीजन 2' प्राइम वीडियो पर 11 जनवरी से स्ट्रीम होने जा रही है.
