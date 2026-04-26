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OTT Releases: वीकेंड पर हो रहे बोर तो जियो हॉटस्टार पर निपटा लीजिए ये नई फिल्में और सीरीज, एक्शन से सस्पेंस थ्रिलर तक मिलेगा सब कुछ
New On Jio Hotstar: इस वीकेंड अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हैं तो जियो हॉटस्टार पर नई रिलीज फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिसमें एक्शन से सस्पेंस थ्रिलर तक सब कुछ मिलने वाला है. देखिए लिस्ट.
ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई सीरीज और फिल्म रिलीज होती हैं. इसमें कई बार दर्शकों की पसंदीदा और मोस्ट अवेटेड भी शामिल होती हैं. ऐसे में ये वीकेंड भी खत्म होने वाला है और आप घर बैठे बोर हो रहे हों तो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार की उन फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया है. इसमें एक्शन से लेकर सस्पेंस थ्रिलर और पॉलिटिकल ड्रामा तक सब कुछ शामिल है.
प्रतिछाया
मलयालम पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'प्रतिछाया' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. इसे 24 अप्रैल को रिलीज किया गया है. फिल्म को हिंदी में भी देखा जा सकता है. ये ओटीटी पर आते ही छा गई है. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर इसने खास कमाई नहीं की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 8.59 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 4.97 करोड़ की कमाई की थी.
24
अमेरिकन सीरीज 24 का हिंदी रीमेक 24 है. इसमें अनिल कपूर ने जय सिंह राठौर की भूमिका प्ले की है. इसमें 8 एपिसोड हैं और ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज. इसे डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज किया गया है. प्राइम वीडियो की 'सुबेदार' के बाद अनिल कपूर को इसमें एक बार फिर से एक्शन मोड में देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है.
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संभवम अध्यायम ओन्नु
मलयालम फिल्म 'संभवम अध्यायम ओन्नु' एक टाइम-लूप थ्रिलर फिल्म है, जो जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. इसमें एक रहस्यमयी जंगल की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें 30 साल से लोग फंसे होते हैं. ओटीटी से पहले इसे थिएटर में रिलीज किया गया था और सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 5.27 करोड़ था और वर्ल्डवाइड फिल्म ने 6.63 करोड़ का बिजनेस किया था.
पोस्ट कार्ड्स
रिद्धी डोगरा स्टारर डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'पोस्ट कार्ड्स' भी जियो हॉस्टार पर अवेलेबल है. इस सीरीज में दिखाया गया है कि मल्लिका वाज यानी कि रिद्धी डोगरा गोवा की संस्कृति, वन्यजीव (सांप, हॉर्नबिल), खाना और प्राकृतिक सुंदरता की खोज करती हैं. ये 2 एपिसोड की सीरीज है.
बैडएस रवि कुमार
हिमेश रेशमिया की फ्लॉप फिल्म 'बैडएस रवि कुमार' एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिमेश का जबरदस्त लुक देखने के लिए मिला था. फिल्म थिएटर में फ्लॉप थी लेकिन ओटीटी पर आई तो लोग इसे पसंद कर रहे हैं. फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का नेट कलेक्शन 8.20 करोड़ और वर्ल्डवाइड 10.55 करोड़ था.
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सुयोधना
'सुयोधना' एक तेलुगु साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कमाल का सस्पेंस देखने के लिए मिलती है. इसमें एक वरुण नाम के लड़के की कहानी को दिखाया गया है, जिसे बचपन से ही एक महिला की आवाज सुनाई देती है. बड़ा होकर वो फिल्मों में साउंड देने वाला आर्टिस्ट बन जाता है लेकिन उसकी जिंदगी में मुसीबत तब आती है जब उसे कान में सुयोधन सुनाई देता है. इसे जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं.
मैच फिक्सिंग
विनीत कुमार सिंह स्टारर पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'मैच फिक्सिंग' ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. इसमें विनीत ने लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश पटवर्धन का रोल प्ले किया है. इसमें एक सेना अधिकारी की कहानी को दिखाया गया है, जिसे झूठे केस में फंसा दिया जाता है.
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Source: IOCL