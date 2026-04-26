'द केरला स्टोरी 2' की ओटीटी रिलीज डेट बदली, अब इस दिन देख पाएंगे फिल्म

'द केरला स्टोरी 2' काफी विवादों में रही थी. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट अब चेंज हो गई है.

कब रिलीज होगी द केरला स्टोरी 2?

पहले फिल्म 8 मई 2026 को जी 5 पर रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब फिल्म की रिलीज को प्री-पोन कर दिया गया है. अब फिल्म 8 की जगह 1 मई को रिलीज होगी. फिल्म को आप हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, मलयालम और तमिल में भी देख पाएंगे.

द केरला स्टोरी 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 62.353 करोड़ कमाए. वहीं ग्रॉस 52.94 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 88 लाख रुपये से ओपनिंग की थी. इसके बाद पहले हफ्ते में 22.90 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 17.35 करोड़ की कमाई की. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 11.13 करोड़ॉ कमाए. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 88 लाख कमाए. पांचवें हफ्ते में ये घटकर 31 लाख हो गया. छठे हफ्ते में 17 लाख का बिजनेस किया. सातवें हफ्ते में 12 लाख और आठवें हफ्ते में 6 लाख कमाए. फिल्म ने नेट 52. 94 करोड़ का कलेक्शन किया.

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फिल्म को कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया. विपुल शाह फिल्म के प्रोड्यूसर थे. फिल्म में अदिती भाटिया, उल्का भाटिया, ऐश्वर्या ओझा, अर्जुन ओजला जैसे स्टार्स थे. ये फिल्म अपने कंटेंट की वजह से विवादों में रही. फिल्म में दिखाया गया कि कैसे कुछ लड़के लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलवाते हैं और उन पर जुल्म करते हैं.

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द करेला स्टोरी को मिली थी सक्सेस

ये फिल्म 2023 में आई फिल्म का सीक्वल है. द केरला स्टोरी को बहुत पसंद किया गया था. फिल्म ने धमाकेदार कमाई की और फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. इस फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इदनानी और सोनिया बलानी जैसी एक्ट्रेस थीं.