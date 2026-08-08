'आप फिल्म से निकालने लायक ही हो...', काजल राघवानी पर भड़के निरहुआ

जियो हॉटस्टार के पॉपुलर रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कंटेस्टेंट्स के बीच बहस होती रहती है. इन दिनों शो में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच भी काफी तीखी बहस देखने को मिल रही है.

'भोजपुरी बवाल' का नया प्रोमो रिलीज

अब मेकर्स ने 'भोजपुरी बवाल' का नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें एक बार फिर काजल और निरहुआ के बीच जमकर बहस होती नजर आ रही है. प्रोमो की शुरुआत में काजल राघवानी जिम में आम्रपाली से बात करते हुए कहती हैं, 'उन्होंने मुझे बोला भी एक गाना है आपका और दिनेश जी का. वो मेरे ऊपर फिल्माया जा रहा था और बाद में पता चल रहा है कि गाना शिफ्ट हो गया.' काजल के इस आरोप पर कार में बैठे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ रिएक्ट करते हुए कहते हैं, 'ये कुछ भी बकवास करती है.'

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काजल राघवानी पर फूटा निरहुआ का गुस्सा

वहीं, आम्रपाली दुबे भी काजल के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहती हैं, 'जब तुम खेसारी के साथ लगातार शूटिंग कर रही थी, तो तुम्हारे लिए भी लोग ये बोलते थे, तो क्या तुमने ऐसा किया? नहीं-नहीं मैंने तो कभी किसी को नहीं निकलवाया फिल्म से.' इसके बाद काजल राघवानी अपनी बात रखते हुए कहती हैं, 'मेरे पास कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई नेता नहीं है. मैं अकेली चल रही हूं.' इसके बाद काजल के आरोपों पर भड़कते हुए निरहुआ कहते हैं, 'उनका यही इल्ज़ाम है न कि उनको फिल्म से निकाल देते हैं, तो आप उसी के लायक हो.'

काजल राघवानी ने निरहुआ पर लगाया ये आरोप

बता दें कि 'भोजपुरी बवाल' के हालिया एपिसोड में काजल ने निरहुआ पर आरोप लगाया था कि वो हमेशा आम्रपाली दुबे का साथ देते हैं और उन्हीं के साथ फिल्में करते हैं. काजल ने दावा किया था कि आम्रपाली के कहने पर उन्हें निरहुआ के एक गाने से बाहर कर दिया गया था. इन आरोपों के बाद निरहुआ और आम्रपाली ने काजल पर जमकर पलटवार किया. इसके बाद काजल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दोनों को करारा जवाब दिया.

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मैं रो-रोकर काम मांगती हूं...

काजल ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा इमोशनल नोट भी शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'मैं गुजराती हूं, मैं आउटसाइडर हूं, मैं रो-रोकर काम मांगती हूं और ऑडियंस से सहानुभूति ले रही हूं. मैंने जितना नहीं बोला, उससे ज्यादा मुझे सुनाया गया और कुछ दिनों में मुझे उसके लिए इतना महसूस करवाया गया. बस इतना ही कहूंगी कि अगर मैंने कहीं बोला है कि ये मेरी कर्मभूमि है, तो मैं हमेशा इस इंडस्ट्री और उन लोगों का शुक्रिया करूंगी, जिन्होंने मुझे इतना प्यार देकर यहां तक पहुंचाया. मुझे लगता है कि मैं यहीं की हूं, यहां की हर चीज मेरी अपनी है. मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में 16 साल काम किया है.'

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इमोशनल हुईं काजल राघवानी

उन्होंने आगे कहा, 'एक बात कहूंगी, अगर मैंने यहां की जनता, यहां की मिट्टी, यहां की धरती और इस इंडस्ट्री को अपना नहीं माना होता, तो इतने साल मैं इस इंडस्ट्री में रहती ही नहीं. अगर कोई मुझे काम देता, तो मुझे ये सुनना बंद कर दें कि मैं गुजराती हूं, आउटसाइडर हूं, विक्टिम कार्ड खेल रही हूं, सहानुभूति लेकर काम कर रही हूं और रो-रोकर काम मांग रही हूं. मैं तो नहीं मान रही, लेकिन मुझे ये अब महसूस कराया जा रहा है. क्योंकि आप लोग यूपी-बिहार से हैं.' काजोल का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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