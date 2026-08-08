'क्यूट इमेज' वाली एक्ट्रेस पैसों के लिए लड़कों संग बनाती है रिलेशन, तान्या पुरी का बड़ा खुलासा

'द ट्रेटर्स 2' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. शो में 21 कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं. प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी भी शो का हिस्सा है. वहीं हाल ही में तान्या पुरी ने एक एक्ट्रेस को लेकर चौकाने वाला खुलासा किया है. तान्या पुरी से एक ऐसे सेलिब्रिटी केस के बारे में पूछा गया, जिसके सामने आने पर इंटरनेट पर हलचल मच सकती है.

तान्या पुरी का बड़ा खुलासा

इस पर जवाब देते हुए तान्या ने एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में दावा किया, जो अब पहले की तरह फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. तान्या के मुताबिक, ये एक्ट्रेस होटल में कुछ पुरुषों से मिलती हैं और पैसों के बदले उनके साथ रिलेशन बनाती हैं.

तान्या पुरी ने जाहरा जानी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि ये महिला पहले फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन अब ज्यादा फिल्में नहीं कर रही हैं. उनके मुताबिक, एक्ट्रेस ने पिछले कुछ सालों में अच्छी संपत्ति और कॉन्टेक्ट बनाए हैं और सोशल इवेंट्स में नजर आती हैं. तान्या का दावा है कि पर्दे के पीछे वो होटल में पुरुषों से मिलती हैं और इस तरह अपनी कमाई बढ़ा रही हैं.

एक्ट्रेस के पार्टनर को नहीं है दिक्कत

तान्या ने आगे कहा, 'वह सिर्फ नए स्टोर खोलने या पब्लिक अपीयरेंस देने वाली एक्ट्रेस नहीं हैं. पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है और उनकी पूरी टीम इन चीजों को संभालती है. वो ऐसे व्यक्ति के साथ हैं, जिसे उनके बारे में सब पता है. वो उनकी टीम का हिस्सा भी है और उनका पार्टनर भी. वो इन सब चीजों को बढ़ावा देता है.'

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तान्या ने कहा, 'उसे इस बारे में पूरी जानकारी है. उसे अपनी पार्टनर को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने से भी कोई दिक्कत नहीं है.' उन्होंने आगे कहा, 'लोगों के सामने वो एक मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने काफी काम किया है और इंडस्ट्री में उन्हें बहुत प्यार भी मिलता है. लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी में ये सब चल रहा है.'

हालांकि, तान्या ने एक्ट्रेस या उनके बॉयफ्रेंड की पहचान नहीं बताई. उन्होंने कहा, 'अगर ये बात सामने आती है तो लोगों का मासूमियत पर से भरोसा उठ सकता है. लोग सोचेंगे कि हमें तो लगता था कि वो बहुत मासूम और क्यूट इमेज वाली लड़की हैं, क्या वो भी ऐसी हो सकती हैं? इससे उनकी इमेज को बहुत नुकसान हो सकता है.'

कब आएगा 'द ट्रेटर्स 2'

बता दें कि तान्या पुरी जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो के 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आएंगी. ये शो 13 अगस्त से स्ट्रीम होगा. इस शो को पिछली बार की तरह करण जौहर होस्ट करेंगे.

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