थिएटर्स में 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज हो गई है. 14 नवंबर को रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और पहले दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई कर ली. लेकिन आज हम बात करेंगे 'दे दे प्यार दे 2' फिल्म के उस एक्टर के बारे में जिन्होंने अपने डेब्यू के पहले ही 2018 में बिना किसी शोर शराबे के ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दी थी. अगर आपने अभी तक इस एक्टर को नहीं पहचाना तो पढ़ें पूरी स्टोरी.

भंसाली की बिग बजट फिल्म में रहा अहम योगदान

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी हैं. मीजान जाफरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तो 2019 में की लेकिन 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'पद्मावत' में उनका अहम योगदान रहा.

इस बिग बजट फिल्म में उन्हें रणवीर सिंह के बॉडी डबल के रूप में देखा गया. बता दें, रणवीर सिंह ने पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार अदा किया. इसी फिल्म के सेट पर मीजान जाफरी बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे और इसी फिल्म में उन्हें रणवीर सिंह का बॉडी डबल भी बनाया गया था.

एक चैट शो में एक्टर ने खुद इस बात का खुलासा किया कि 'पद्मावत' की शूटिंग के समय रणवीर सिंह को एक ब्रांड शूट के लिए बाहर जाना था लेकिन उस वक्त सीन भी जरूरी थी. ताकि शूटिंग हैम्पर ना हो इस वजह से संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह के जगह मीजान जाफरी को मैदान में उतारने का फैसला किया.

उन्हें सेट्स पर ही रणवीर सिंह की पर्सनैलिटी और उनके स्टाइल की ट्रेनिंग दी गई. इसी तरह संजय लीला भंसाली की फिल्म में मीजान जाफरी का अहम योगदान रहा और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई.

वहीं दूसरी फिल्म की बात करें तो वो भी संजय लीला भंसाली की है. 2015 में 'बाजीराव मस्तानी' रिलीज हुई जिसमें मीजान जाफरी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और ये मूवी ब्लॉकबस्टर बन गई.

मीजान जाफरी का करियर

मीजान जाफरी का ताल्लुक भी बॉलीवुड के बड़े परिवार से है. वो मशहूर एक्टर जाफेद जाफरी के बेटे है और कॉमेडियन जगदीप जाफरी के पोते हैं. फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद भी उन्होंने अपने दम पर अलग पहचान बनाई और धीरे-धीरे लोगों के दिल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं.

न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में फिल्म डायरेक्शन और एक्टिंग का कोर्स सीखने के बाद मिजान जाफरी ने 2019 में फिल्म मलाल से अपना डेब्यू किया. डेब्यू फिल्म से ही लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू किया और उनके पर्सनैलिटी के साथ एक्टिंग स्किल्स की भी खूब सराहना हुई. अब मीजान जाफरी 'दे दे प्यार दे 2' में अपनी अदाकारी के साथ डांस मूव्स से भी दर्शकों को इंप्रेस कर रहे हैं.