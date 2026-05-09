'ब्रिक' से लेकर 'द प्लेज' तक, एक बार जरूर देखें ये 5 सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्में,

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'ब्रिक' से लेकर 'द प्लेज' तक, OTT पर जरूर देखें ये 5 सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्में

'ब्रिक' से लेकर 'द प्लेज' तक, OTT पर जरूर देखें ये 5 सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्में

आज हम आपके लिए कुछ ऐसी हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनमें जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है. ये फिल्में आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक सीट से हटने नहीं देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 May 2026 02:32 PM (IST)
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अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो हॉलीवुड की कुछ ऐसी शानदार मूवीज हैं, जो रिलीज के समय ज्यादा चर्चा में नहीं रहीं, लेकिन उनकी कहानी और स्क्रीनप्ले आज भी बेहतरीन मानी जाती हैं. इन फिल्मों का सस्पेंस शुरुआत से लेकर आखिर तक दर्शकों को बांधे रखता है. आइए हॉलीवुड की उन पांच सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर फिल्मों के बारे में जानते हैं, जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए.

'द लॉन्ग गुडबाय'
1973 में रिलीज हुई फिल्म 'द लॉन्ग गुडबाय' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म में एलियट गोल्ड ने डिटेक्टिव फिलिप मार्लो का रोल प्ले किया है. 
कहानी एक मर्डर मिस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें हर मोड़ पर नया रहस्य सामने आता है. फिल्म की कहानी एक प्राइवेट जासूस की है, जो अपने दोस्त की हत्या की जांच करता है. इसी दौरान उसे एक लापता व्यक्ति का केस भी मिलता है. जांच आगे बढ़ने पर दोनों मामलों के बीच कनेक्शन सामने आने लगता है और कई चौंकाने वाले राज खुलते हैं. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 

ब्रिक' से लेकर 'द प्लेज' तक, OTT पर जरूर देखें ये 5 सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्में

'बैड डे एट ब्लैक रॉक'
'बैड डे एट ब्लैक रॉक' 1955 में रिलीज हुई थी और ये दूसरे विश्व युद्ध के कुछ साल बाद की कहानी दिखाती है. फिल्म में जॉन जे. मैक्रीडी नाम का शख्स एक छोटे से गांव ब्लैक रॉक में कोमोको नाम के आदमी की तलाश में पहुंचता है. हालांकि, गांव के लोग उसके सवालों से परेशान हो जाते हैं और धीरे-धीरे उसके खिलाफ माहौल बनने लगता है. जांच के दौरान गांव से जुड़े कई गहरे राज सामने आते हैं. अमेजन प्राइम वीडियो पर ये फिल्म देखी जा सकती है. 

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'द प्लेज'
'द प्लेज' साल 2001 में रिलीज में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में जैक निकोलसन डिटेक्टिव जेरी ब्लैक के किरदार में नजर आए हैं. रिटायरमेंट के दिन वो एक बच्ची की मां से उसके कातिल को ढूंढने का वादा करते हैं. हालांकि, पुलिस केस बंद कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आरोपी पकड़ा जा चुका है. इसके बावजूद जेरी ब्लैक अपनी जांच जारी रखते हैं और मामले की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. फिल्म का सस्पेंस और क्लाइमैक्स दर्शकों को आखिर तक बांधे रखता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. 

ब्रिक' से लेकर 'द प्लेज' तक, OTT पर जरूर देखें ये 5 सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्में

'द पैरालैक्स व्यू'
1974 में आई फिल्म 'द पैरालैक्स व्यू' की शुरुआत एक असफल हत्या की कोशिश से होती है. घटना के तीन साल बाद एक पत्रकार इस मामले की जांच में जुट जाता है. जांच के दौरान वो एक बड़ी साजिश में फंसता चला जाता है. फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है, जो दर्शकों को दर्शकों को आखिर तक उलझाए रखती है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है. 

ब्रिक' से लेकर 'द प्लेज' तक, OTT पर जरूर देखें ये 5 सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्में

'ब्रिक'
साल 2005 में आई फिल्म 'ब्रिक' की कहानी ब्रेंडन फ्राय नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड से कुछ रहस्यमयी संकेत मिलते हैं. इन सुरागों का पीछा करते हुए वो एक क्राइम सीन तक पहुंच जाता है और खुद ही मामले की जांच शुरू कर देता है. 

ब्रिक' से लेकर 'द प्लेज' तक, OTT पर जरूर देखें ये 5 सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्में

जांच के दौरान वो अपने शहर की अपराध की दुनिया में फंसता चला जाता है और एक बड़े ड्रग रैकेट से सामना होता है. फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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Published at : 09 May 2026 02:32 PM (IST)
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