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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKarisma Kapoor Birthday: पहली मोहब्बत अधूरी, टूटी सगाई… और शादी का अंजाम तलाक, दर्द से भरी रही करिश्मा कपूर की लव लाइफ

Karisma Kapoor Birthday: पहली मोहब्बत अधूरी, टूटी सगाई… और शादी का अंजाम तलाक, दर्द से भरी रही करिश्मा कपूर की लव लाइफ

Karisma Kapoor Love Life: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर 25 जून को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस मौके पर उनकी लव लाइफ पर एक नजर डालते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 25 Jun 2026 08:23 AM (IST)
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कपूर खानदान की लाडली बेटी करिश्मा कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उनका नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. उन्होंने अपने लंबे करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई है. फिल्मों के साथ-साथ करिश्मा अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही हैं. 

उतार-चढ़ाव से भरी रही पर्सनल लाइफ
करिश्मा कपूर को खूबसूरती, डांस और अदाकारी के दम पर दर्शकों का खूब प्यार मिला. दौलत और शोहरत भी उन्हें भरपूर मिली, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो करिश्मा ने काफी दर्द और मुश्किलों का सामना किया है. उनकी निजी जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही. इंडस्ट्री में उनके अफेयर्स को लेकर खूब चर्चा हुई, लेकिन कोई रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका. एक लंबे रिलेशनशिप के बाद सगाई हुई, लेकिन वो भी टूट गई. शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक पाईं और आखिरकार उनका तलाक हो गया. 

Karisma Kapoor Birthday: पहली मोहब्बत अधूरी, टूटी सगाई… और शादी का अंजाम तलाक, दर्द से भरी रही करिश्मा कपूर की लव लाइफ

अजय देवगन और गोविंद संग जुड़ा नाम
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सबसे पहले करिश्मा का नाम बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन से जुड़ा. फिल्म 'जिगर' की शूटिंग के दौरान दोनों दोस्त बनें और करीब आए. कहा जाता है कि इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं, लेकिन इनका रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा. इसके अलावा करिश्मा कपूर का नाम गोविंदा के साथ भी जुड़ चुका है. दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी काफी हिट रही. इसी बीच दोनों के लिंकअप की खबरें आईं.

सलमान खान पर रहा क्रश
इसके अलावा करिश्मा कपूर का नाम अक्षय खन्ना के साथ भी जुड़ा था, लेकिन इनका रिश्ता किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सका. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, करिश्मा की मां बबीता कपूर नहीं चाहती थीं कि करियर की बुलंदी पर करिश्मा शादी का फैसला लें. इतना ही नहीं, करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के साथ भी जुड़ चुका है. दिलचस्प बात ये है कि किसी जमाने में करिश्मा को सलमान पर क्रश था. 

Karisma Kapoor Birthday: पहली मोहब्बत अधूरी, टूटी सगाई… और शादी का अंजाम तलाक, दर्द से भरी रही करिश्मा कपूर की लव लाइफ

इसका खुलासा खुद करिश्मा की छोटी बहन करीना कपूर कर चुकी हैं. दरअसल एक बार करिश्मा अपनी बहन करीना के साथ कपिल शर्मा शो में पहुंची थीं. शो में कपिल ने करीना से पूछा कि लोलो (करिश्मा) का किस एक्टर पर क्रश था? इस पर करीना ने बताया कि करिश्मा को सलमान खान पर क्रश था. 

ये भी पढ़ें: 2022 की वो फिल्म, जिसने 586% परसेंट प्रॉफिट से मचाया था बवाल, छा गए थे अजय देवगन

अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की टूटी सगाई
करिश्मा कपूर की जिंदगी में फिर अभिषेक बच्चन की एंट्री हुई. दोनों ने करीब पांच साल एक-दूसरे को डेट किया. 2002 में दोनों की सगाई हो गई थी, लेकिन करिश्मा कपूर बच्चन परिवार की बहू बनते-बनते रह गईं. बच्चन परिवार ने करिश्मा को फैमिली के तौर पर इंट्रोड्यूस भी कराया था, लेकिन ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. सगाई टूटने के बाद करिश्मा कपूर का दिल बुरी तरह टूटा था. 

2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर संग लिए सात फेरे
अभिषेक बच्चन से सगाई टूटने के बाद करिश्मा  कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली. इस शादी से उन्हें दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन फिर इनके रिश्ते में दरार आ गई. साल 2016 में इनका तलाक हो गया. करिश्मा ने संजय पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 

Karisma Kapoor Birthday: पहली मोहब्बत अधूरी, टूटी सगाई… और शादी का अंजाम तलाक, दर्द से भरी रही करिश्मा कपूर की लव लाइफ

एक्ट्रेस ने संजय के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था. वहीं संजय ने भी एक्ट्रेस के खिलाफ कई केस दर्ज कराए थे. बता दें कि 12 जून 2025 को करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड संजय कपूर का निधन हो गया था.

ये भी पढ़ें:- ना इज्जत, ना ढंग का खाना...कैरेक्ट आर्टिस्ट के साथ होता है भेदभाव, एक्टर्स ने बताया इंडस्ट्री का 'गंदा सच'

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Published at : 25 Jun 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Abhishek Bachchan Karisma Kapoor
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