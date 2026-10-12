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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनेटफ्लिक्स पर 13 से 16 अक्टूबर तक धांसू एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 11 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट

नेटफ्लिक्स पर 13 से 16 अक्टूबर तक धांसू एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 11 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट

Netflix Release This Week 13th October To 16th October: इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर भरपूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. दरअसल प्लेटफॉर्म पर एक या दो नहीं 11 नई फिल्में-सीरीज रिलीज हो रही हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Oct 2026 03:03 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स पर इस हफ़्ते 12 से 18 अक्टूबर, 2026 के बीच जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिलने वाली है. दरअसल कई नई फ़िल्में, सीरीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज इस वीक प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने आ रही हैं. इनमें 'द डिप्लोमैट' सीजन 4, माइक टायसन की डॉक्यूमेंट्री 'TYSON', 'लव इज़ ब्लाइंड' सीज़न 11 और एनिमेटेड कॉमेडी 'सोलर ऑपोजिट्स' का छठा सीजन शामिल हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

टायसन
चार हिस्सों वाली यह डॉक्यूमेंट्री बॉक्सिंग के दिग्गज माइक टायसन की लाइफ और उनकी लीगेसी को दिखाती है. इसमें उनके मशहूर होने का सफर, उनकी निजी मुश्किलें और वे विवाद शामिल हैं जिन्होंने उनकी पब्लिक इमेज बनाई है. ये 13 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जायेगी.

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हाऊ टू ट्रेन योर ड्रैगन
हाउ टू ट्रेन योर ड्रैन भी 13 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. ये एक एनिमल एडवेंचर फिल्म है और ये इंसानों और ड्रैगन के बीच के दिल छू लेने वाले रिश्ते को दिखाती है.

सोलर ऑपोज़िट्स सीजन 6
यह एनिमेटेड कॉमेडी शो एलियंस के एक परिवार की कहानी के साथ लौट रहा है, जो अपने ग्रह के विनाश के बाद भागकर अमेरिका के उपनगरों में बसने की कोशिश करते हैं. यह शो साइंस-फिक्शन की अजीबोगरीब बातों पर बेस्ड है. ये भी 13 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.


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द ट्रैप
जर्मन क्राइम थ्रिलर सीरीज राइटर लिसा कॉनराड की कहानी है, जो अपनी बहन की हत्या के बाद 10 साल तक बाहरी दुनिया से दूर हो जाती है. जब उन्हें लगता है कि उन्होंने टीवी पर कातिल को पहचान लिया है, तो वह एक रिस्की प्लान बनाती हैं. ये भी 13 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.


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लव इज ब्लाइंड सीजन 11
निक और वैनेसा लैची द्वारा होस्ट की जाने वाली यह रियलिटी डेटिंग सीरीज सिंगल्स के एक नए ग्रुप के साथ लौट रही है, जो लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की उम्मीद कर रहे हैं. कंटेस्टेंट अलग-अलग पॉड्स में एक-दूसरे को जानते हैं और आमने-सामने मिलने से पहले ही सगाई कर सकते हैं. नए सीजन में बोस्टन के सिंगल्स शामिल हैं. ये 14 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.


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कोकेन बेयर
यह डार्क कॉमेडी उस अफरातफरी की कहानी है जो तब मचती है जब एक काला भालू नेशनल फ़ॉरेस्ट में फेंकी गई कोकेन की खेप खा लेता है. जैसे-जैसे अलग-अलग किरदार उस जानवर का सामना करते हैं वैसे-वैसे सिचुएशन काफी डेंजरस हो जाती है. ये भी नेटफ्लिक्स पर 14 अक्टूबर से देखी जा सकती है.


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द स्ट्रॉर्म
नॉर्थ स्वीडन में एक दूर-दराज़ इलाके में फ़िलिप (गुस्ताफ़ स्कार्सगार्ड) के 45वें जन्मदिन का जश्न तब एक डरावने मोड़ पर पहुंच जाता है, जब एक जबरदस्त तूफ़ान यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्तों के एक ग्रुप को वहां फंसा देता है. जैसे-जैसे तनाव बढ़ता है, दबे हुए राज, पुरानी रंजिशें और अचानक सामने आए रोमांटिक धोखे उस ग्रुप को तोड़ने की कगार पर ले आते हैं. ये भी 15 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.


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द डिप्लोमैट सीज़न 4
द डिप्लोमैट' के चौथे सीज़न में, एंबेसडर केट वाइलर (केरी रसेल) को रूस के चोरी हुए परमाणु हथियार से जुड़े एक नए जियोपॉलिटिकल संकट का सामना करना पड़ता है. जब वाइस प्रेसिडेंट हैल वाइलर (रूफ़स सीवेल), प्रेसिडेंट ग्रेस पेन (एलिसन जैनी) के साथ मिलकर एक राजनीतिक साजिश में फंस जाते हैं, तो केट को एक बड़े टकराव को रोकने के लिए सत्ता के खतरनाक संघर्ष से निपटना पड़ता है. इसे 15 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

हॉलीवुड आर्ट्स
यह टीन सिटकॉम ट्रिना वेगा (डैनिएला मोनेट द्वारा निभाया गया किरदार) की कहानी है, जो हॉलीवुड आर्ट्स में लौटती हैं ताकि शोहरत और कामयाबी पाने की कोशिश कर रहे टैलेंटेड टीनएजर्स को गाइड कर सकें. कहानी में स्कूल की राइवलरी, कॉमेडी और युवा कलाकारों की महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं. ये भी 15 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.


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सैक्रिफाइस
क्रिस इवांस और अन्या टेलर-जॉय स्टारर यह थ्रिलर ग्रीक आइलैंड पर एक शानदार चैरिटी गाला में सेट है. स्ट्रगल कर रहे एक फ़िल्म स्टार को एक खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जब ज्वालामुखी की पूजा करने वाला कयामत का इंतज़ार करने वाला एक पंथ उसे बंधक बना लेता है।

रोडीज रीबर्थ
रणविजय सिंह द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस रिएलिटी शो में इस बार कई नए और पुराने गैंग लीडर्स नजर आएंगे. इस बार प्रिंस नरूला, नेहा धूपिया, अभिषेक मल्हान, बसीर अली, निखिल चिनप्पा और बानी जे गैंग लीडर के रोल में दिखेंगे. रोडीज रीबर्थ की स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर 16 अक्टूबर से होगी.

 

 
 
 
 
 
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Published at : 12 Oct 2026 02:58 PM (IST)
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