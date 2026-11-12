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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीफ्राइडे को OTT पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रहीं 'दायरा' से ' स्टूडेंट ऑफ द ईयर' तक 8 नई फिल्में-सीरीज

फ्राइडे को OTT पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रहीं 'दायरा' से ' स्टूडेंट ऑफ द ईयर' तक 8 नई फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release 13th November: इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में एक या दो नहीं 8 नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इन्हें आप वीकेंड पर एंजॉय तक सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 01:56 PM (IST)
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इस फ्राइडे, 13 नवंबर को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का पिटारा खुल रहा है. दरअसल शुक्रवार को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इन्हें आप अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. चलिए यहां फ्राइडे ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

दायरा
मेघना गुलज़ार के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक अनसुलझी जांच से जुड़े दो पुलिस अधिकारियों की कहानी है. डीसीपी रमन कुमार (पृथ्वीराज सुकुमारन) को तब एक नेशनल हीरो माना जाता है, जब उनकी टीम चार रेप आरोपियों को मार गिराती है. लेकिन जल्द ही, उन्हें डीसीपी अजूनी कोहली (करीना कपूर खान) की जांच का सामना करना पड़ता है. अजूनी एक इंटरनल विजिलेंस अधिकारी हैं, जिन्हें यह पता लगाने का काम सौंपा गया है कि क्या वह एनकाउंटर असली था या पहले से तय (स्टेज़्ड) था. इस फिल्म को 13 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

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स्टूडेंट ऑफ द ईयर:आफ्टर डार्क
अपनी जुड़वां बहन आयशा की रहस्यमयी मौत के बाद, अदिति (शनाया कपूर) मामले को अपने हाथों में ले लेती है. वह अपनी बहन के  बोर्डिंग स्कूल में एक स्टूडेंट बनकर एडमिशन लेती है और असली दोषी का पता लगाने की कोशिश करते हुए, बेहद कड़े मुकाबले वाले 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है. जैसे-जैसे वह सच के करीब पहुंचती है, वह खुद को रहस्यों, धोखे और आपसी दुश्मनी की एक ऐसी दुनिया में और गहराई से फंसा हुआ पाती है. ये भी 13 नवंबर, शुक्रवार से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी. 

पारिवारिक मनो रंजन
लखनऊ के रहने वाले और बेफिक्र कुंवारे रंजन (पंकज त्रिपाठी) की दुनिया तब पूरी तरह बदल जाती है, जब उनकी मुलाकात दिल्ली की एक डिसिप्लिन्ड प्रॉपर्टी मैनेजर हेलेन (अदिति राव हैदरी) से होती है. एक पुरानी हवेली में साथ रहने की वजह से उनके अलग-अलग नेचर आपस में टकराने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उनके बीच रोमांस की शुरुआत हो जाती है. हालांकि, उनके रिश्ते में फिर अचानक मुश्किलें शुरू हो जाती है. इसे सोनीलिव पर फ्राइडे, 13 नवंबर से देख सकते हैं. 

बांद्रा
 'बांद्रा' में तमन्ना भाटिया ने लीड रोल प्ले किया है.  ये एक गैंगस्टर थ्रिलर फिल्म है, जो एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर पेश की गई है. इसमें 1990 के दशक में बॉलीवुड अभिनेत्री तारा जानकी की रहस्यमयी मौत की जांच की जाती हैय इस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं.  इस फिल्म को जी5 पर शुक्रवार, 13 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं. 

मर्डर इन गैलिसिया
 'मर्डर इन गैलिसिया'एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है.इसमें रात के समय एक महिला पर हमला होता है और फिर मामले की जांच शुरू होती है. मामले की जांच कर रही महिला पुलिस अधिकारी को पीड़िता के पति पर शक होता है. देखने में सीधा-सादा लगने वाले इस शख्स का बर्ताव कई सवाल खड़े करता है. जैसे-जैसे इस मामले का रहस्य सुलझता है तो कई नई खुलासे भी होते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर, फ्राइडे से स्ट्रीम कर सकते हैं. 

जेलर 2
रजनीकांत की जेलर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. ये फिल्म वर्ल्डवाइड 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अब ये ओटीटी पर आ गई है. बता दें कि ये फिल्म 12 नवंबर, गुरुवार से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को भी आप अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. 

हर्टलैंड
लगभग दो दशकों तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद, पूर्व कंट्री म्यूजिक स्टार मिस्टी जोन्स (जेसिका चैस्टेन)नैशविले लौटती हैं. दरअसल उसकी भतीजी चार्ली हार्ट (कार्टर फेथ) लापता हो जाती है.चार्ली को तलाशने के लिए शुरू हुई सर्च जल्द ही एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है, जिसमें इंडस्ट्री के कई गहरे राज़ सामने आते हैं और मिस्टी को उसके अपने अतीत के साये में वापस खींच लाते हैं. ये भी फ्राइडे, 13 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

12 12 12
ज़्यूरिख में एक अंडरग्राउंड बैंक में की गई डकैती इस सीरीज के सेंटर में है. इसकी कहानी तीन अलग-अलग टाइमलाइन में आगे बढ़ती है, डकैती से पहले के 12 महीने, डकैती को अंजाम देने में लगे 12 घंटे, और उसके बाद के 12 दिन. जब एक शातिर अपराधी (जेमी डॉर्नन) अपनी सोची-समझी प्लानिंग को अमल में लाता है, तो एक बदनाम FBI एजेंट (एंथोनी मैकी) निजी दुश्मनी के चलते उसके करीब पहुंचने लगता है. इसे  भी एप्पल टीवी पर 13 नवंबर, शुक्रवार से देख सकते हैं. 

 

 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 01:36 PM (IST)
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