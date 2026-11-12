ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाGATE Correction Window: 14 नवंबर तक सुधारें अपनी गलती, IIT मद्रास ने GATE 2027 के लिए खोली विंडो

GATE Correction Window: 14 नवंबर तक सुधारें अपनी गलती, IIT मद्रास ने GATE 2027 के लिए खोली विंडो

GATE 2027 का फॉर्म भरते समय हुई गलती अब सुधार सकते हैं. जानें करेक्शन की आखिरी तारीख, कितनी फीस लगेगी और बिना फीस दस्तावेजों की गलतियां सुधारने का मौका कब तक मिलेगा.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 12 Nov 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

GATE 2027 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने परीक्षा के आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है. जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है और उसमें कोई गलती हो गई है तो वो अब जरूरी बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. फीस देकर फॉर्म में बदलाव करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2026 है. यह सुविधा केवल पहले से आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के लिए है.

किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव?

GATE 2027 के आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार कुछ जरूरी जानकारियां बदल सकते हैं. इसमें नाम, जन्मतिथि, लिंग, कैटेगरी, दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी, परीक्षा केंद्र के शहर और पहले चुने गए पेपर में बदलाव शामिल हैं. इसके अलावा राष्ट्रीयता से जुड़ी कुछ जानकारियों में भी तय नियमों के अनुसार सुधार किया जा सकता है. इन बदलावों के लिए आमतौर पर प्रति संशोधन 500 रुपये शुल्क देना होगा. कुछ मामलों में कैटेगरी या लिंग बदलने पर पहले मिल रही फीस की छूट खत्म होगी. इसलिए उम्मीदवार बदलाव करने से पहले पोर्टल पर दी गई फीस और नियमों को जरूर पढ़ लें.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
BSF Recruitment 2026: BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
शिक्षा
Jamia Jobs: जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन
जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
NDA Exam 2027: NDA की तैयारी के लिए इन सब्जेक्ट्स पर करें फोकस, आसानी से मिलेगी सीट
NDA की तैयारी के लिए इन सब्जेक्ट्स पर करें फोकस, आसानी से मिलेगी सीट
शिक्षा
BSSC Stenographer Exam Date 2026: BSSC ने जारी किया स्टेनोग्राफर परीक्षा का शेड्यूल, देखें कब से शुरू होंगे एग्जाम?
BSSC ने जारी किया स्टेनोग्राफर परीक्षा का शेड्यूल, देखें कब से शुरू होंगे एग्जाम?

यह भी पढ़ें : Jamia Jobs: जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन

इस आसान तरीके से सुधारें अपना फॉर्म

फॉर्म में बदलाव करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद GOAPS Login के विकल्प पर क्लिक करें. अब अपनी एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें. यहां अप्लीकेशन डाटा करेक्शन का विकल्प दिखाई देगा. इसे चुनकर उस जानकारी पर जाएं, जिसमें आपको सुधार करना है. सही जानकारी भरने के बाद जरूरत के अनुसार संबंधित दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद लागू फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट कर दें. प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान की रसीद और संशोधित आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें. फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियां एक बार फिर जांच लें.

30 नवंबर तक बिना फीस सुधार सकेंगे ये गलतियां

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि फीस देकर जानकारी बदलने और दस्तावेजों की गलती सुधारने के लिए अलग-अलग सुविधाएं दी गई हैं. अगर आवेदन की जांच के दौरान जोनल ऑफिस को फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र या प्रमाणपत्र में कोई कमी मिलती है, तो उम्मीदवार उसे 30 नवंबर 2026 तक बिना अतिरिक्त फीस ठीक कर सकते हैं. इसके लिए अपने ईमेल और GOAPS पोर्टल पर आने वाले संदेश नियमित रूप से देखते रहें. वहीं, GATE 2027 की परीक्षाएं 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को आयोजित होंगी.  उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

यह भी पढ़ें : UPSC ESE 2027: जनवरी में होगी UPSC ESE 2027 प्रीलिम्स परीक्षा, जानें मेन्स की तारीख 

 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Education News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
BSF Recruitment 2026: BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
शिक्षा
Jamia Jobs: जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन
जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
NDA Exam 2027: NDA की तैयारी के लिए इन सब्जेक्ट्स पर करें फोकस, आसानी से मिलेगी सीट
NDA की तैयारी के लिए इन सब्जेक्ट्स पर करें फोकस, आसानी से मिलेगी सीट
शिक्षा
BSSC Stenographer Exam Date 2026: BSSC ने जारी किया स्टेनोग्राफर परीक्षा का शेड्यूल, देखें कब से शुरू होंगे एग्जाम?
BSSC ने जारी किया स्टेनोग्राफर परीक्षा का शेड्यूल, देखें कब से शुरू होंगे एग्जाम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?
BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AIMIM-ASP Alliance Live: लखनऊ में गरजे चंद्रशेखर आजाद, कहा- हमारी मस्जिदें शहीद की गईं, दिन में तारे दिखा देंगे
लखनऊ में गरजे चंद्रशेखर आजाद, कहा- हमारी मस्जिदें शहीद की गईं, दिन में तारे दिखा देंगे
इंडिया
'उनका भाषण सुन रोंगटे खड़े हो जाते', सोनिया गांधी ने शेख हसीना से जुड़े खोले राज
'उनका भाषण सुन रोंगटे खड़े हो जाते', सोनिया गांधी ने शेख हसीना से जुड़े खोले राज
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
इंडिया
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
इंडिया
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
फूड
Thekua Recipe: छठ पूजा में क्यों बनाया जाता है ठेकुआ? जानिए पारंपरिक रेसिपी और महत्व
छठ पूजा में क्यों बनाया जाता है ठेकुआ? जानिए पारंपरिक रेसिपी और महत्व
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget