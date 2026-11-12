GATE 2027 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने परीक्षा के आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है. जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है और उसमें कोई गलती हो गई है तो वो अब जरूरी बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. फीस देकर फॉर्म में बदलाव करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2026 है. यह सुविधा केवल पहले से आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के लिए है.

किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव?

GATE 2027 के आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार कुछ जरूरी जानकारियां बदल सकते हैं. इसमें नाम, जन्मतिथि, लिंग, कैटेगरी, दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी, परीक्षा केंद्र के शहर और पहले चुने गए पेपर में बदलाव शामिल हैं. इसके अलावा राष्ट्रीयता से जुड़ी कुछ जानकारियों में भी तय नियमों के अनुसार सुधार किया जा सकता है. इन बदलावों के लिए आमतौर पर प्रति संशोधन 500 रुपये शुल्क देना होगा. कुछ मामलों में कैटेगरी या लिंग बदलने पर पहले मिल रही फीस की छूट खत्म होगी. इसलिए उम्मीदवार बदलाव करने से पहले पोर्टल पर दी गई फीस और नियमों को जरूर पढ़ लें.

यह भी पढ़ें : Jamia Jobs: जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन

इस आसान तरीके से सुधारें अपना फॉर्म

फॉर्म में बदलाव करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद GOAPS Login के विकल्प पर क्लिक करें. अब अपनी एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें. यहां अप्लीकेशन डाटा करेक्शन का विकल्प दिखाई देगा. इसे चुनकर उस जानकारी पर जाएं, जिसमें आपको सुधार करना है. सही जानकारी भरने के बाद जरूरत के अनुसार संबंधित दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद लागू फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट कर दें. प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान की रसीद और संशोधित आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें. फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियां एक बार फिर जांच लें.

30 नवंबर तक बिना फीस सुधार सकेंगे ये गलतियां

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि फीस देकर जानकारी बदलने और दस्तावेजों की गलती सुधारने के लिए अलग-अलग सुविधाएं दी गई हैं. अगर आवेदन की जांच के दौरान जोनल ऑफिस को फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र या प्रमाणपत्र में कोई कमी मिलती है, तो उम्मीदवार उसे 30 नवंबर 2026 तक बिना अतिरिक्त फीस ठीक कर सकते हैं. इसके लिए अपने ईमेल और GOAPS पोर्टल पर आने वाले संदेश नियमित रूप से देखते रहें. वहीं, GATE 2027 की परीक्षाएं 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को आयोजित होंगी. उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

यह भी पढ़ें : UPSC ESE 2027: जनवरी में होगी UPSC ESE 2027 प्रीलिम्स परीक्षा, जानें मेन्स की तारीख

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI