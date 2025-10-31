नेटफ्लिक्स पर 1 नवंबर से 26 नवंबर तक आएंगी ये 6 धांसू फिल्में और 2 कमाल सीरीज

साई फाई लवर्स के लिए खुशखबरी है. नवंबर के महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कई धमाकेदार साइंस फिक्शन फिल्में पानी धमाकेदार एंट्री करने वाली है. इस लिस्ट में कई बेहतरीन नाम शामिल है जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. नोट कर लीजिए सभी फिल्मों के नाम.

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी ये जबरदस्त साई फाई फिल्में

1. बैक टू द फ्यूचर ( पार्ट 2,3) – 1 नवंबर

महीने के पहली तारीख को 'बैक टू द फ्यूचर' के सभी पार्ट्स रिलीज होने वाले हैं. सभी फिल्मों की कहानी काफी दिलचस्प है. इन्हें देखकर आपके एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होगी. इस फिल्म की कहानी दो दोस्तों पर आधारित है. साथ ही फिल्ममेकर्स ने इसमें टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया. कल से इस फिल्म के सभी पार्ट्स नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होंगे.

2. रेडी प्लेयर वन

ये फिल्म भी कल यानी 1 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी. इस फिल्म में फ्यूचर की कहानी दिखाई गई है. जहां अपने प्रॉब्लम्स और गरीबी से बचने के लिए लोग एक वर्चुअल रियलिटी गेम में एंटर करते हैं. जैसे–जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती है फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बनते जाता है.

3. टेनेट

इस साई फाई फिल्म की कहानी एक सीआईए एजेंट के इर्द–गिर्द घूमती है. इस साई फाई फिल्म की कहानी काफी यूनिक थीम पर बेस्ड है. टाइम इनवर्जन के जरिए फिल्म के लीड एक्टर भविष्य में होने वाली अपराधों को रोकने की कोशिश करता है.

4. फ्रैंकन्स्टाइन- 7 नवंबर

ये नई फिल्म एक घमंडी साइंटिस्ट के इर्द–गिर्द घूमती है. विक्टर फ्रैंकस्टीन नाम का ये साइंटिस्ट लाशों को इकट्ठा करता है और उन टुकड़ों से एक जीव बनाता है. लेकिन ये जीव जिंदा होने के बाद सब कुछ तहस–नहस कर देता है.

5. इन योर ड्रीम्स - 14 नवंबर

इस साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी में मेकर्स ने इमोशंस का भी परफेक्ट बैलेंस एड किया है. फिल्म में दो सिबलिंग्स की कहानी दिखाई गई है जो अपने सपने में एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं. यहां वो सैंडमैन को ढूंढते हैं जो उनकी इच्छा पूरी कर सकता है. अपने पेरेंट्स की शादी शुदा जिंदगी को बचाने के लिए ये बच्चे क्या करते है ये देखना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा.

6. ब्लू बीटल - 17 नवंबर

इस फिल्म की कहानी एक यंग लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो कॉर्ड इंडस्ट्रीज की जेनी कॉर्ड द्वारा दिए एक मिस्टीरियस बॉक्स को अपने घर ले आता है. कहानी में कुछ ऐसा होता है जिससे इस यंग लड़के को ब्लू बीटल की शक्तियां मिल जाती हैं. फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प और सस्पेंस से भरी है.

7. जुरासिक वर्ल्ड: केओस थ्योरी: सीजन 4

सस्पेंस और डर से भरी रहेगी इस सीरीज की कहानी. लेकिन इस बार इस सीजन में साइंस फिक्शन एलिमेंट्स के साथ आपको काफी इमोशनल सींस भी देखने को मिलेंगे. ट्रेलर रिलीज के बाद से दर्शकों का एक्साइटमेंट बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘जुरासिक वर्ल्ड: कैओस थ्योरी’ के इस चौथे सीजन में कुल 9 एपिसोड होंगे.

8. स्ट्रेंजर थिंग्स 5: वॉल्यूम 1 - नवंबर 26

इस सीरीज के लिए दर्शकों ने लंबे समय से बेसब्री से इंतजार किया है. इस सीरीज की शुरुआत पिछली घटनाओं से ही होने वाली है. एक बार फिर इलेवन को वेक्ना का सामना करना पड़ेगा. इस बार मेकर्स ने इलेवन के किरदार को भी खास और पावरफुल अंदाज में दिखाया है. बता दें, ये सीरीज तीन पार्ट्स में रिलीज होने वाली है. जहां पहला पार्ट 26 नवंबर को रिलीज होगा. वहीं दूसरे पार्ट्स की मेकर्स क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने वाले हैं. फिनाले न्यू ईयर इव पर रिलीज किया जाएगा.