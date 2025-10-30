बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी बज रहा है. सभी अभिनेता के इस मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही फैंस को इस अपकमिंग फिल्म के टाइटल रिवील का भी बेसब्री से इंतजार है. लेकिन अब अफवाहों पर विराम लगाते हुए फिल्म के निर्देशक ने बड़ा अपडेट दिया है.

जल्द रिवील होगा शाहरुख खान की फिल्म का टाइटल

हाल ही में हुए 'Ask SRK' सत्र के दौरान, जब फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद ने सुपरस्टार शाहरुख खान से उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म के टाइटल रिवील को लेकर सवाल किया, तो शाहरुख ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया —'@iamsrk हाहा... सर, ‘Remember’ – अच्छी चीजों में वक्त लगता है. ‘There is’ – टाइटल रिवील के लिए अभी काम चल रहा है हमारी फिल्म का. #KING'. इस ट्वीट को शेयर करते हुए निर्देशक ने हिंट दिया है की किंग खान की अपकमिंग मूवी का टाइटल रिवील जल्द होने वाला है. इस अपडेट को शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है.

@iamsrk Hahaha. Sir... ‘Remember’ - Good things take time. ‘There is’ - work still going on for the Title Reveal of our film. #KING — Siddharth Anand (@justSidAnand) October 30, 2025

2023 के बाद किंग खान की होगी बड़ी वापसी

इससे पहले SRK ने सिद्धार्थ आनंद को टैग करते हुए कहा था — '@justSidAnand कुछ दिखाओ ना फाइनली! फैंस और मैं दोनों थक गए हैं ये गेसिंग गेम खेलते-खेलते… आप ‘Remember’…‘There is…’ बोल-बोलकर क्या टीज कर रहे हो?' यह मजेदार बातचीत SRK और सिद्धार्थ आनंद की आने वाली एक्शन एंटरटेनर फिल्म को लेकर उत्साह को और बढ़ा देती है. फिलहाल इसे 'किंग' के नाम से जाना जा रहा है. यह फिल्म पठान (2023) के बाद दोनों की बड़ी वापसी मानी जा रही है.

@justSidAnand kuch dikha na finally! Fans aur main dono tired ho gaye hain guessing game khelte khelte… aap ‘Remember’…’There is.. ‘…bol bolke kya tease kar rahe ho? https://t.co/FO6rAifDTi — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

रोमांच बढ़ाने के लिए टाइटल का बनाया है सस्पेंस

SRK के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग पहले से ही जारी है, जबकि टाइटल को अभी गुप्त रखा गया है - यह दर्शकों में रोमांच बनाए रखने की टीम की सोच का हिस्सा है. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन और शाहरुख खान के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट पहले से ही चर्चा में है, और अब जब टाइटल रिवील को लेकर रहस्य और गहराया है, तो दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ गया है.