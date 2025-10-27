एक्सप्लोरर
Top 5 Films On OTT: 'ओजी' ने ओटीटी पर आते ही 'वॉर 2' को दी मात, टॉप 5 से बाहर हुई रजनीकांत की फिल्म
Most Watched Films On OTT: पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. इस बार पवन कल्याण की 'ओजी' ने पहले नंबर पर जगह बना ली है. वहीं 'वॉर 2' काफी पीछे रह गई है.
दिवाली की छुट्टियों में दर्शकों ने ओटीटी पर जमकर एंटरटेनमेंट किया है. सिनेमा लवर्स ने ओटीटी पर नई रिलीज फिल्मों को एंजॉय किया है. जिसका सबूत हालिया रिपोर्ट दे रही है. ऑरमैक्स मीडिया ने 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' ने बाजी मार ली है. वहीं रजनीकांत की 'कुली' टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट से बाहर हो गई है.
दे कॉल हिम ओजी
- साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' 25 सितंबर को थिएटर्स में आई थी.
- बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने के बाद 'दे कॉल हिम ओजी' 23 अक्टूबर को ओटीटी पर आई थी.
- महज तीन दिन में 'दे कॉल हिम ओजी' को ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
- अब तक तीन हफ्तों से 'वॉर 2' नंबर वन बनी हुई थी, लेकिन 'दे कॉल हिम ओजी' ने ओटीटी पर आते ही 'वॉर 2' को साइडलाइन कर दिया है.
ग्रेटर कलेश
- एहसास चन्ना की फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'ग्रेटर कलेश' 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
- ये फिल्म पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.
- 'ग्रेटर कलेश' को ओटीटी पर 2 मिलियन बार देखा जा चुका है.
परम सुंदरी
- 'परम सुंदरी' भी ओटीटी पर रिलीज हो गई है और दर्शकों का दिल जीत रही है.
- सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 24 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.
- सिर्फ दो दिन में ही फिल्म को 1.9 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और इसने 'वॉर 2' तक को पीछे छोड़ दिया है.
शक्ति थिरुमगन
- पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर तमिल फिल्म 'शक्ति थिरुमगन' भी 24 अक्टूबर से ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है.
- विजय एंटनी स्टारर ये फिल्म पिछले हफ्ते ओटीटी पर चौथी सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म बन गई है.
- 'शक्ति थिरुमगन' को जियो हॉटस्टार पर 1.7 मिलियन लोगों ने देखा है.
वॉर 2
- 'वॉर 2' लगातार तीन हफ्तों से ओटीटी पर दबदबा बनाए हुए थी. लेकिन इस बार ये पिछड़ गई है.
- ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
- पिछले हफ्ते 'वॉर 2' को 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
Advertisement
ओटीटी
7 Photos
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL