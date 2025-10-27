हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीTop 5 Films On OTT: 'ओजी' ने ओटीटी पर आते ही 'वॉर 2' को दी मात, टॉप 5 से बाहर हुई रजनीकांत की फिल्म

Top 5 Films On OTT: 'ओजी' ने ओटीटी पर आते ही 'वॉर 2' को दी मात, टॉप 5 से बाहर हुई रजनीकांत की फिल्म

Most Watched Films On OTT: पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. इस बार पवन कल्याण की 'ओजी' ने पहले नंबर पर जगह बना ली है. वहीं 'वॉर 2' काफी पीछे रह गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Oct 2025 06:36 PM (IST)
दिवाली की छुट्टियों में दर्शकों ने ओटीटी पर जमकर एंटरटेनमेंट किया है. सिनेमा लवर्स ने ओटीटी पर नई रिलीज फिल्मों को एंजॉय किया है. जिसका सबूत हालिया रिपोर्ट दे रही है. ऑरमैक्स मीडिया ने 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' ने बाजी मार ली है. वहीं रजनीकांत की 'कुली' टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट से बाहर हो गई है.

दे कॉल हिम ओजी

  • साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' 25 सितंबर को थिएटर्स में आई थी.
  • बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने के बाद 'दे कॉल हिम ओजी' 23 अक्टूबर को ओटीटी पर आई थी.
  • महज तीन दिन में 'दे कॉल हिम ओजी' को ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
  • अब तक तीन हफ्तों से 'वॉर 2' नंबर वन बनी हुई थी, लेकिन 'दे कॉल हिम ओजी' ने ओटीटी पर आते ही 'वॉर 2' को साइडलाइन कर दिया है.

ग्रेटर कलेश

  • एहसास चन्ना की फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'ग्रेटर कलेश' 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
  • ये फिल्म पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.
  • 'ग्रेटर कलेश' को ओटीटी पर 2 मिलियन बार देखा जा चुका है.

परम सुंदरी

  • 'परम सुंदरी' भी ओटीटी पर रिलीज हो गई है और दर्शकों का दिल जीत रही है.
  • सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 24 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.
  • सिर्फ दो दिन में ही फिल्म को 1.9 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और इसने 'वॉर 2' तक को पीछे छोड़ दिया है.

शक्ति थिरुमगन

  • पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर तमिल फिल्म 'शक्ति थिरुमगन' भी 24 अक्टूबर से ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है.
  • विजय एंटनी स्टारर ये फिल्म पिछले हफ्ते ओटीटी पर चौथी सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म बन गई है.
  • 'शक्ति थिरुमगन' को जियो हॉटस्टार पर 1.7 मिलियन लोगों ने देखा है.

वॉर 2

  • 'वॉर 2' लगातार तीन हफ्तों से ओटीटी पर दबदबा बनाए हुए थी. लेकिन इस बार ये पिछड़ गई है.
  • ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
  • पिछले हफ्ते 'वॉर 2' को 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 06:29 PM (IST)
Og Param Sundari War 2 Top 5 Films On OTT
