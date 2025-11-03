Top 5 Films On OTT: ओटीटी पर ब्लॉकबस्टर 'कांतारा- चैप्टर 1' को किसने पछाड़ा? रिलीज होते ही सुपरस्टार्स संग हुआ खेल
Most Watched Films On OTT: ओटीटी पर पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. ओटीटी पर 'कांतारा- चैप्टर 1' पहले नंबर पर जगह बनाने में नाकाम हो गई है.
थिएटर्स में तहलका मचाने के बाद ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' ओटीटी पर आ चुकी है. लेकिन ओटीटी पर फिल्म टॉप पर जगह बनाने में नाकाम हो गई है. ऑरमैक्स मीडिया ने पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है.
पिछले हफ्ते (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) के बीच जिन पांच फिल्मों को ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया, इस लिस्ट में 5 में से चार साउथ फिल्में हैं और बॉलीवुड की सिर्फ एक फिल्म ही जगह बना पाई है.
'लोका- चैप्टर 1' बनी नंबर 1
- सबसे ज्यादा व्यूज बटोरकर कल्याणी प्रियदर्शन की सुपरहीरो फिल्म 'लोका- चैप्टर 1' नंबर वन बन गई है.
- फिल्म जियो हॉटस्टार पर 31 अक्टूबर को रिलीज हुई है और महज तीन दिन में फिल्म को खूब देखा गया है.
- कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका- चैप्टर 1' को ओटीटी पर 3.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.
'कांतारा- चैप्टर 1' को लगा ओटीटी पर झटका
- 'कांतारा- चैप्टर 1' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 610.40 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया है.
- ऋषभ शेट्टी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन ओटीटी पर ये दूसरे नंबर पर है.
- 'कांतारा- चैप्टर 1' प्राइम वीडियो पर 30 अक्टूबर को रिलीज की गई थी जहां इसे 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
- फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है, लेकिन हिंदी में अभी अवेलेबल नहीं है.
- ऐसे में 'कांतारा- चैप्टर 1' को हिंदी दर्शक नहीं मिल पाए, जिसका असर फिल्म की व्यूअरशिप पर नजर आ रहा है.
'ओजी' ने तीसरे नंबर पर बनाई जगह
- पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में 'ओजी' तीसरे नंबर पर है.
- पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है जहां इसे 3 मिलियन लोगों ने देखा है.
टॉप 5 में शामिल ये दो फिल्में
- 'परम सुंदरी' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है जहां इसे 2.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.
- पांचवें नंबर पर धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' है. नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस फिल्म को 2 मिलियन लोगों ने देखा है.
पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए 5 रिएलिटी शोज
|क्रमांक
|शो का नाम
|व्यूअरशिप
|प्लेटफ़ॉर्म
|1.
|बिग बॉस 19
|7.2 मिलियन
|जियो हॉटस्टार
|2.
|पति, पत्नी और पंगा
|2.1 मिलियन
|जियो हॉटस्टार
|3.
|कौन बनेगा करोड़पति 17
|1.7 मिलियन
|सोनी लिव
|4.
|इंडियन आइडल सीजन 16
|1.6 मिलियन
|सोनी लिव
|5.
|बिग बॉस तमिल सीजन
|1.4 मिलियन
|जियो हॉटस्टार
