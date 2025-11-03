हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीTop 5 Films On OTT: ओटीटी पर ब्लॉकबस्टर 'कांतारा- चैप्टर 1' को किसने पछाड़ा? रिलीज होते ही सुपरस्टार्स संग हुआ खेल

Most Watched Films On OTT: ओटीटी पर पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. ओटीटी पर 'कांतारा- चैप्टर 1' पहले नंबर पर जगह बनाने में नाकाम हो गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 03 Nov 2025 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

थिएटर्स में तहलका मचाने के बाद ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' ओटीटी पर आ चुकी है. लेकिन ओटीटी पर फिल्म टॉप पर जगह बनाने में नाकाम हो गई है. ऑरमैक्स मीडिया ने पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. 

पिछले हफ्ते (27 अक्टूबर से 2 नवंबर) के बीच जिन पांच फिल्मों को ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया, इस लिस्ट में 5 में से चार साउथ फिल्में हैं और बॉलीवुड की सिर्फ एक फिल्म ही जगह बना पाई है.

'लोका- चैप्टर 1' बनी नंबर 1

  • सबसे ज्यादा व्यूज बटोरकर कल्याणी प्रियदर्शन की सुपरहीरो फिल्म 'लोका- चैप्टर 1' नंबर वन बन गई है.
  • फिल्म जियो हॉटस्टार पर 31 अक्टूबर को रिलीज हुई है और महज तीन दिन में फिल्म को खूब देखा गया है.
  •  कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका- चैप्टर 1' को ओटीटी पर 3.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.

'कांतारा- चैप्टर 1' को लगा ओटीटी पर झटका

  • 'कांतारा- चैप्टर 1' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 610.40 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया है.
  • ऋषभ शेट्टी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन ओटीटी पर ये दूसरे नंबर पर है.
  • 'कांतारा- चैप्टर 1' प्राइम वीडियो पर 30 अक्टूबर को रिलीज की गई थी जहां इसे 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
  • फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है, लेकिन हिंदी में अभी अवेलेबल नहीं है.
  • ऐसे में 'कांतारा- चैप्टर 1' को हिंदी दर्शक नहीं मिल पाए, जिसका असर फिल्म की व्यूअरशिप पर नजर आ रहा है. 

'ओजी' ने तीसरे नंबर पर बनाई जगह

  • पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में 'ओजी' तीसरे नंबर पर है.
  • पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है जहां इसे 3 मिलियन लोगों ने देखा है.

टॉप 5 में शामिल ये दो फिल्में

  • 'परम सुंदरी' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है जहां इसे 2.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.
  • पांचवें नंबर पर धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' है. नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस फिल्म को 2 मिलियन लोगों ने देखा है.

पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए 5 रिएलिटी शोज

क्रमांक शो का नाम व्यूअरशिप  प्लेटफ़ॉर्म
1. बिग बॉस 19 7.2 मिलियन जियो हॉटस्टार
2. पति, पत्नी और पंगा 2.1 मिलियन जियो हॉटस्टार
3. कौन बनेगा करोड़पति 17 1.7 मिलियन सोनी लिव
4. इंडियन आइडल सीजन 16 1.6 मिलियन सोनी लिव
5. बिग बॉस तमिल सीजन 1.4 मिलियन जियो हॉटस्टार
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 03 Nov 2025 06:40 PM (IST)
Tags :
Param Sundari Lokah Chapter 1 Idli Kadai Kantara- Chapter 1
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

