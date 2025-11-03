बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी. हालांकि अब 'अल्फा' की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है. अब ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 'अल्फा' की रिलीज डेट पोस्टपोन क्यों हुई, इसकी वजह भी सामने आ गई है.

'अल्फा' पहले 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 'अल्फा' भारत की पहली फीमेल लीड एक्शन फिल्म है. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की ये फिल्म एक्शन से भरपूर होगी और इसमें वीएफएक्स का जमकर इस्तेमाल किया जाएगा. फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन होने की वजह भी वीएफएक्स ही है.

वीएफएक्स की वजह से लग रहा टाइम

बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए यशराज फिल्म्स के स्पोक्सपर्सन ने कहा- 'अल्फा हमारे लिए एक बेहद खास फिल्म है और हम इसे इसके सबसे सिनेमाई रूप में पेश करना चाहते हैं. हमें एहसास हुआ है कि वीएफएक्स में हमारे शुरुआती अनुमान से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा. हम अल्फा को एक ऐसा थिएटर एक्सपीरियंस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते जिसे हर कोई पसंद करे. इसलिए अब हम फिल्म को 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज करेंगे.'

रिपोर्ट में आगे बताया गया है टीम फिल्म को वक्त पर पूरा करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन 'अल्फा' जैसी फिल्म में जल्दबाजी ठीक नहीं लगी. ऐसे में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन करने का फैसला लिया.

आलिया भट्ट का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर आलिया भट्ट के पास 'अल्फा' के अलावा 'लव एंड वॉर' है. इस फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में होंगे. 'लव एंड वॉर' को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी. इसके अलावा आलिया 'ब्रह्मास्त्र- पार्ट 2' में भी नजर आएंगी.