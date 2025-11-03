हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की Alpha हुई पोस्टपोन, जानें स्पाई थ्रिलर फिल्म की नई रिलीज डेट

Alpha New Release Date: 'अल्फा' की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई-थ्रिलर फिल्म अब अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पहले ये फिल्म क्रिसमस 2025 पर रिलीज होने वाली थी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 03 Nov 2025 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी. हालांकि अब 'अल्फा' की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है. अब ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 'अल्फा' की रिलीज डेट पोस्टपोन क्यों हुई, इसकी वजह भी सामने आ गई है.

'अल्फा' पहले 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 'अल्फा' भारत की पहली फीमेल लीड एक्शन फिल्म है. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की ये फिल्म एक्शन से भरपूर होगी और इसमें वीएफएक्स का जमकर इस्तेमाल किया जाएगा. फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन होने की वजह भी वीएफएक्स ही है.

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की Alpha हुई पोस्टपोन, जानें स्पाई थ्रिलर फिल्म की नई रिलीज डेट

वीएफएक्स की वजह से लग रहा टाइम
बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए यशराज फिल्म्स के स्पोक्सपर्सन ने कहा- 'अल्फा हमारे लिए एक बेहद खास फिल्म है और हम इसे इसके सबसे सिनेमाई रूप में पेश करना चाहते हैं. हमें एहसास हुआ है कि वीएफएक्स में हमारे शुरुआती अनुमान से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा. हम अल्फा को एक ऐसा थिएटर एक्सपीरियंस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते जिसे हर कोई पसंद करे. इसलिए अब हम फिल्म को 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज करेंगे.'

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की Alpha हुई पोस्टपोन, जानें स्पाई थ्रिलर फिल्म की नई रिलीज डेट

रिपोर्ट में आगे बताया गया है टीम फिल्म को वक्त पर पूरा करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन 'अल्फा' जैसी फिल्म में जल्दबाजी ठीक नहीं लगी. ऐसे में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन करने का फैसला लिया.

आलिया भट्ट का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर आलिया भट्ट के पास 'अल्फा' के अलावा 'लव एंड वॉर' है. इस फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में होंगे. 'लव एंड वॉर' को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी. इसके अलावा आलिया 'ब्रह्मास्त्र- पार्ट 2' में भी नजर आएंगी.

दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 03 Nov 2025 03:46 PM (IST)
Sharvari Wagh Alpha Alia Bhatt Alpha New Release Date
