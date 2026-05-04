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रोमांस से लेकर कॉमेडी तक, इस महीने ओटीटी पर रिलीज होंगी ये शानदार कोरियन ड्रामा

Upcoming Korean Drama: मई में सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड ही नहीं कई नए के-ड्रामा भी रिलीज होने वाले हैं, जिनमें रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और मिस्ट्री का सब कुछ देखने को मिलेगा. तो आइए इस लिस्ट को देखते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 May 2026 06:49 AM (IST)
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के-ड्रामा का क्रेज और इसकी फैन फॉलोइंग इंडिया में भी तेजी से बढ़ रही है. रोमांस हो, कॉमेडी, एक्शन या मिस्ट्री हर तरह के दर्शकों के लिए यहां कुछ न कुछ खास रहता है. इसी बीच मई में भी कई नए और दिलचस्प कोरियन ड्रामा रिलीज होने जा रहे हैं. ये शोज अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम होने वाले है, जिसे आप आसानी से घर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं. अगर आप भी नए कंटेंट की तलाश में हैं, तो ये लिस्ट जरूर देखिए.

माई रॉयल नेमेसिस

ये एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है. इसमें प्यार, टकराव और मजेदार ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे. 14 एपिसोड की ये सीरीज 8 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. नए और फ्रेश कंटेंट की तलाश कर रहे दर्शकों को ये जरूर पसंद आएगी.

द लिजेंड ऑफ किचन सोल्जर

मिलिट्री लाइफ पर बनी ये सीरीज की कहानी कॉमेडी है. सेना के माहौल में होने वाली मजेदार और इमोशनल घटनाएं आपको अंत तक बांधे रखेंगी. 12 एपिसोड वाली ये सीरीज 11 मई को एचबीओ मैक्स पर स्ट्रीम होगी.

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एज्योर स्प्रिंग

ये एक सॉफ्ट और इमोशनल यूथ ड्रामा है, जिसमें दोस्ती, प्यार और जिंदगी के उतार-चढ़ाव को दिखाया गया है. सिर्फ 6 एपिसोड की ये आपको नया अनुभव देगी और ये 11 मई को MBN+, Kocowa+ और Viu पर आने वाली है.

द वंडरफूल्स

अगर आपको सुपरहीरो और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो ये सीरीज आपके लिए है. इसमें आम लोगों की जिंदगी में सुपरपावर का मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा. 8 एपिसोड की ये सीरीज 15 मई को नेटफ्लिक्स पर आएगी.

फिफ्टीज प्रोफेशनल्स

ये एक एक्शन-कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें उम्र के एक पड़ाव पर खड़े लोगों की नई चुनौतियों और रोमांच को दिखाया जाएगा. 12 एपिसोड के साथ ये 22 मई को विकी पर रिलीज होगी.

री-बॉर्न रूकी

मिस्ट्री और बिजनेस की दुनिया पर बनी ये सीरीज सस्पेंस से भरी हुई है. कहानी में करियर, पावर और छुपे हुए राज सामने आते हैं. 12 एपिसोड की ये सीरीज 30 मई को विकी पर स्ट्रीम होगी, जो आपको पसंद आ सकती है.

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Published at : 04 May 2026 06:49 AM (IST)
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