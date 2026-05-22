मलयालम फिल्म 'मधुविधु' थिएटर में अच्छे प्रदर्शन के बाद ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. ये फिल्म 23 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब एक महीने के बाद इसे ओटीटी पर भी रिलीज कर दिया गया है. आइए जानते हैं ये फिल्म कहां स्ट्रीम हो रही है.

ओटीटी पर रिलीज हुई 'मधुविधु'

रोमांटिक फिल्म 'मधुविधु' आज, 22 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनीलिव पर रिलीज हो गई है. मेकर्स ने बीते दिन सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर करते हुए इसकी घोषणा की थी. फिल्म मलयालम के अलावा, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल है. जो लोग फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए थे, वो अब इसे आराम से घर बैठे देख सकते हैं.

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फिल्म की कहानी

फिल्म 'मधुविधु' की कहानी एक शादीशुदा जिंदगी को दिखाती है. फिल्म में रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों को फोकस किया गया है. कहानी अमृत राज और अनजिलामूडू थरवाड़ा के पांच पुरुषों वाले परिवार से शुरू होती है, जहां बाद में एक न्यूलीवेड कपल की जिंदगी दिखाई जाती है. शुरुआत में उनके सपने खुशहाल जिंदगी के होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे रोजमर्रा की परेशानियां और दबाव उनके रिश्ते में दूरी लाने लगते हैं. जो रिश्ता उम्मीदों से शुरू होता है, वह आगे चलकर एक इमोशनल टेस्ट बन जाता है.

फिल्म की कास्ट

फिल्म 'मधुविधु' को विष्णु अरविंद ने निर्देशित किया है. इस फिल्म की कहानी बिबिन मोहन और जय विष्णु ने मिलकर लिखी है. फिल्म में शरफ यू दीन, कल्याणी पनीकर, जगदीश, अजीज नेदुमांगड़, साईकुमार, श्रीजया नायर, अमल जोस और सान्जू मधु जैसे कलाकार नजर आते हैं. करीब 2 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है.

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