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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3 BO: 'दृश्यम 3' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली मलयाली फिल्म

Drishyam 3 BO: 'दृश्यम 3' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली मलयाली फिल्म

Drishyam 3 Box Office Records: मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. फिल्म ने पहले दिन 15 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया.

By : राहुल यादव | Updated at : 22 May 2026 03:24 PM (IST)
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मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) का दर्शकों के बीच काफी क्रेज देखने के लिए मिला. फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे. फिल्म की रिलीज के साथ ही लोगों ने इसे जबरदस्त रिस्पांस दिया. मूवी सोशल मीडिया पर तो छाई ही साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी इसने कमाल कर दिया. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू का फायदा मिला और इसने ओपनिंग डे पर बेहतरीन कमाई की और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया.

मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' हिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का सीक्वल है और इसका फायदा फिल्म के तीसरे पार्ट को भी मिल रहा है. मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाने में सफल हो गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जिसके बाद ये इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयाली फिल्म बन चुकी है.

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'दृश्यम 3' का ओपनिंग डे कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'दृश्यम 3' के मलयालम वर्जन के लिए पहले दिन 59 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. शाम तक इसकी ऑक्यूपेंसी 71 प्रतिशत और फिर 73 प्रतिशत हो गई. वहीं, फिल्म ने कन्नड़, तेलुगु और तमिल में भी बेहतरीन परफॉर्म की. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का पहले दिन इंडिया में टोटल नेट कलेक्शन 15.85 करोड़ रहा, जिसे 16 करोड़ माना जा रहा है. 

दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी 'दृश्यम 3'

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग डे पर कमाई करने वाली मलयाली फिल्म बन चुकी है. इसने मोहनलाल की 'पैट्रियट' (10 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. लेकिन, 'एल 2 एम्पुरान' (21 करोड़) को नहीं पछाड़ पाई है. ये फिल्म नंबर 1 पर काबिज है.

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इंडिया में टॉप ओपनिंग करने वाली मलयाली फिल्में

1- एल 2 एम्पुरान- 21 करोड़
2- दृश्यम 3- 16 करोड़
3. पैट्रियट- 10 करोड़
4. मक्कार- 6.37 करोड़

मोहनलाल ने रचा इतिहास!

इसके साथ ही 'दृश्यम 3' के जरिए मोहनलाल ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास ही रच दिया है. उनकी ये फिल्म ओपनिंग डे पर 10 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन चुकी है. इस आंकड़े को सबसे पहले 'एल 2 एम्पुरान' ने पार किया था और फिर 'पैट्रियट' ने भी 10 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब एक ही महीने में एक्टर की ये दूसरी फिल्म है, जिसने ओपनिंग डे पर 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है.

'दृश्यम 3' के बारे में

बहरहाल, अगर मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' के बारे में बात की जाए तो ये 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी का तीसरा सीक्वल है. फिल्म के दो सीक्वल पहले ही हिट हो चुके हैं. ऐसे में तीसरा भी ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहा है. फिल्म की कहानी में सस्पेंस और कमाल का थ्रिलर है. इस बार कुछ नया देखने के लिए मिलता है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 22 May 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3 BOX OFFICE COLLECTION
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