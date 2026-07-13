नेटफ्लिक्स की रियलिटी शो 'लॉक अप 2' इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है. जहां शो से 2 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं. वहीं शिल्पा शिंदे कंट्रोलर बनने के बाद शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा को अलग करने की पूरी कोशिश कर रही हैं. इसी बीच अब बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी ग्रोवर का एक बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया है.

माधुरी का बयान वायरल

हाल ही में माधुरी ने अपने पति और अपने काम को लेकर जवाब देते हुए कहा, 'अशनीर की मैनेजर बनकर मैं बहुत प्राउड फील करती हूं. एक स्ट्रॉन्ग वुमन किस तरह दिखती हैं- जो अपने पति से काम करवाती है, अपने पैसे खुद कमाती है, कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ मैनेज करती है और काम स्मूद तरीके से रन करता है. जब वो उठकर काम पर जाते है, तब मैं उनके मैसेज को हैंडल करती हूं और पैसा बनाती हूं.' उनका ये बयान एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन की छवि दिखाता है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है.

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शो में बचे 13 कंटेस्टेंट्स

बता दें कि शो का एपिसोड अब और रोमांचक होते जा रहा है. जहां 16 कैदियों ने एक साथ एंट्री ली थी, अब उसमें से 3 बाहर हो चुके हैं - श्रेष्ठा अय्यर, रियाज अली और सुनीता आहूजा. अब शिवांगी जोशी, आकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे, धीरज धूपर, राम कपूर, हर्षद चोपड़ा, माधुरी ग्रोवर, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, सूफी मोतीवाला, वरुण यादव और पामेला सेरेना मौजूद है.

2 कंटेस्टेंट्स की होगी छुट्टी

वहीं आने वाले एपिसोड में जजमेंट डे होने वाला है, जिसमें 2 और कंटेस्टेंट शो से बाहर होने वाले है. गेम और उनकी परफॉर्मेंस से कंट्रोलर्स डिसाइड करेंगे कि शो में कौन होगा और कौन नहीं. साथ ही सभी के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रहा है. अब देखना होगा कि शो से किसकी छुट्टी होती है.

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