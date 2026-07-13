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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'गंदी सोच वाले लोग...', गौहर खान ने मिनी माथुर के डर्टी गेम पर कही ये बात, पति का सपोर्ट किया

'गंदी सोच वाले लोग...', गौहर खान ने मिनी माथुर के डर्टी गेम पर कही ये बात, पति का सपोर्ट किया

गौहर खान ने शो 'अलायंस' में मिनी माथुर और निखिल चिनप्पा के गेम पर रिएक्ट किया है. उन्होंने मिनी माथुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जैद दरबार के साथ गेम खेल रही हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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एक्ट्रेस गौहर खान के पति जैद दरबार इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस'  में नजर आ रहे हैं. वो अपने पति को सपोर्ट करती नजर आ रही हैं. शो में गौहर के एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन जैद के कॉम्पिटिटर हैं. शो के हालिया एपिसोड पर प्रतिक्रिया देते हुए गौहर ने मिनी माथुर पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि मिनी सभी के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुशाल टंडन और अरसलान गोनी के लिए उनका रवैया बायस  है. 

मिनी माथुर पर भड़कीं गौहर खान 
गौहर खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर कर मिनी माथुर के गेम पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मिनी कुशाल टंडन और अरसलान गोनी के साथ अपना अलायंस बनाए रखना चाहती हैं, जबकि वो खुद मानती हैं कि कुशाल दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं. गौहर ने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सीनियर कलाकार होने के नाते उन्हें उम्मीद थी कि मिनी, कुशाल के इस व्यवहार का खुलकर विरोध करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

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गौहर खान ने आगे कहा, 'एक ऐसा इंसान, जिसका दिल साफ है, जिसने आपके सामने आकर कहा कि ये गेम खेलना बंद करते हैं. जिसने दो बार अपनी कुर्बानी देकर आपको 'ऐस' बनाया. फिर ये कहना कि जैद के साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन है. ये सब बकवास है.' उन्होंने आगे मिनी माथुर पर निशाना साधते हुए कहा, 'आप जैद के साथ सिर्फ गेम खेल रही हैं. मैं बस यही दुआ करती हूं कि आप जैसे गंदी सोच वाले लोगों पर एक अच्छा इंसान जीत हासिल करे.'

 
 
 
 
 
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आगे क्या बोलीं गौहर?
गौहर खान ने ये भी साफ किया कि वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने कभी भी जैद को भड़काने की कोशिश नहीं की. उन्होंने कहा कि शो के पहले हफ्ते में जो बात उन्होंने कही थी, वही अब सच साबित होती दिख रही है. गौहर ने कहा कि अब जैद को अपनी आंखें खोलकर अपना गेम खुद खेलना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक तरफ वो जैद के साथ गंदा खेल खेल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दावा करती हैं कि वो चाहती हैं कि जैद शो में आगे बढ़े.

गौहर खान ने आगे कहा कि कुछ समय बाद जैद को खुद एहसास हो जाएगा कि वो इस शो में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते. उन्होंने टास्क के दौरान जैद की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कुशाल टंडन को उनके गलत व्यवहार के लिए खुलकर टोका, जबकि वो उन्हें एक इंसान के तौर पर पसंद भी करते हैं.

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बता दें, 'द अलायंस' की शुरुआत 26 जून से हुई थी. इस रियलिटी शो में 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स ने 'एलाय' यानी जोड़ी के रूप में हिस्सा लिया है. इस शो को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 13 Jul 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
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