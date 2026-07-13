Jana Nayagan: तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' लंबे वक्त से सीबीएफसी में अटकी हुई थी. करीब सात महीने के इंतजार के बाद फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है. फिल्म 24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज होने जा रही है. भारत में फिल्म 12 कट्स लगने के बाद सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि एक देश में विजय की ये फिल्म बिना किसी कट के रिलीज होगी और वहां फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिल रहा है.

कहां बिना कट के रिलीज होगी 'जन नायकन'?

हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड ने करीब सात महीने से अटकी पड़ी थलापति विजय की आख़िरी फिल्म मानी जा रही जन नायकन को हरी झंडी दे दी है. फिल्म में करीब एक दर्जन कट्स लगाने के लिए कहा गया है. हालांकि दूसरी ओर ये मूवी यूके में बिना किसी कट के रिलीज होने वाली है. रविवार को Ahimsa Entertainment ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री... सी. जोसेफ विजय की फिल्म जन नायकन यूके के सिनेमाघरों में 24 जुलाई को आ रही है बिना किसी कट के, 15-रेटेड. सारा एक्शन, सारा मास अपील, थलापति का सारा क्रेज़, ठीक वैसा ही जैसा इसे देखा जाना चाहिए था. बस एक आखिरी बार.'

THE HONOURABLE CHIEF MINISTER OF TAMIL NADU. C JOSEPH VIJAY. #JanaNayagan in UK cinemas July 24 — uncut, 15-rated. All the action, all the mass, all the Thalapathy craze, exactly as it was meant to be seen. One last time 🔥🔥🔥@actorvijay @KvnProductions @PharsFilm… pic.twitter.com/c6YCX6mvDJ July 12, 2026

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एक घंटे में ही बिक गए हजारों टिकट, कमा डाले 1 करोड़

बता दें कि यूके में जन नायकन को लेकर एडवांस बुकिंग भी शुरु हो चुकी है. मेकर्स ने बताया है कि एडवांस बुकिंग शुरू होने के एक घंटे में ही जन नायकन के हजारों टिकट बिक गए थे. यहां फिल्म को लेकर अलग ही दीवानगी देखने को मिल रही है. वहीं एशियन बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' ने अपनी एडवांस बुकिंग से ही यूके में अब तक 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर डाली है.'

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क्या है बाकी जगह एडवांस बुकिंग का हाल?

यूके के अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी जन नायकन की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है. वहां भी इसके टिकट्स तेजी से सेल हो रहे हैं. वहीं भारत में अभी सभी जगहों पर इसकी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है. 24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज हो रही इस फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे.