'अब आपको अली गोनी देखेगा, 'अलायंस' में जैस्मिन ने कुशाल टंडन पर कसा तंज

अमेजन प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'अलायंस' अब नया मोड़ ले रहा है. जहां कई कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हो चुके है, वहीं कई कंटेस्टेंट्स की धांसू एंट्री हो रही है. इसी बीच शो में टीवी के पॉपुलर एक्टर अली गोनी ने धमाकेदार एंट्री ली, जो बहुत खास रहा. वहीं अली के आते ही कुशाल टंडन से उनकी लड़ाई हुई, जिसमें अरसलन गोनी ने अली को सपोर्ट किया. वहीं अली की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन भी सपोर्ट करती नजर आईं.

जैस्मिन ने किया पोस्ट

हाल ही में जैस्मिन भसीन ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और लिखा, 'इसके जैसा कोई नहीं देखा होगा कुशाल टंडन! अब आपको अली गोनी देखेगा!' उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं कई लोग अली का समर्थन करते नजर आए.

इसके अलावा जैस्मिन ने एक और स्टोरी शेयर कर अरसलन गोनी की तारीफ की और लिखा, 'अब इसे कहते है दो भाई दोनों तबाही. असली गेम अब शुरू हुआ है.'

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कुशाल और अली की भिडंत

बता दें कि कुशाल टंडन शो में सभी को दबा कर रखते है और जो उनके खिलाफ खड़ा होता है, वो उन्हें शो से बाहर कर देते हैं. हालांकि जब शो में अली गोनी की एंट्री हुई, तो अंदर कई कंटेस्टेंट्स ने राहत की सांस ली और अली गोनी के आने से खुशी जताई. वहीं अली और कुशाल के बीच की लड़ाई आने वाले एपिसोड को और रोमांचक बना सकती है, जो देखना दिलचस्प होगा.

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सोहेल की एक्स वाइफ की एंट्री

वहीं सोहेल खान के बाद अब उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह की भी एंट्री हो चुकी हैं. शो में दोनों की बॉन्डिंग और प्यार साफ देखने को मिल रही है. सीमा के आने से सोहेल बहुत खुश हैं क्योंकि उनके परिवार से एक सदस्य अब उनके साथ इस सफर में रहेगा. वहीं फैंस के बीच आने वाले एपिसोड्स को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है.

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