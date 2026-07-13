'धमाल 4' ने संडे को लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कलेक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 BO Day 3:अजय देवगन की 'धमाल 4' ने संडे को लूटा बॉक्स ऑफिस, तीसरे दिन बनी साल की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कलेक्शन

Dhamaal 4 BO Day 3:अजय देवगन की 'धमाल 4' ने संडे को लूटा बॉक्स ऑफिस, तीसरे दिन बनी साल की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कलेक्शन

Dhamaal 4 BO Collection Day 3: अजय देवगन की 'धमाल 4' ने संडे को बॉक्स ऑफिस पर बमफाड़ परफॉर्म किया है. इस फिल्म पर रिलीज के तीसरे दिन नोटों की बारिश हुई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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इंद्र कुमार निर्देशित 'धमाल' फ्रैंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट साल की मच अवेटेड फिल्म थी और इसने सिनेमाघरों में 10 जुलाई को दस्तक दी थी. अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफ़री और कई अन्य कलाकारों वाली इस कॉमेडी फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिले-जुले रिव्यू मिले थे लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. अच्छी ओपनिंग के बाद इस फिल्म ने वीकेंड पर गर्दा उड़ा दिया. चलिए यहां जानते हैं 'धमाल 4' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'धमाल 4' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?
'धमाल 4' को दर्शको से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दरअसल इस कॉमेडी फिल्म को फैमिली ऑडियंस खूब पसंद कर रही है. इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 14 करोड़ के कलेक्शन के साथ दमदार शुरुआत की थी. वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसने 22.50 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं पहले संडे को तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस ही लूट लिया.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धमाल 4'  ने रिलीज के चौथे दिन 28.50 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'धमाल 4' ने रिलीज के चार दिनों में 65 करोड़ कमा डाले हैं.

ये भी पढ़ें:-'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई

'धमाल 4' बनी साल की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म
'धमाल 4' ने रलीज के तीसरे दिन ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस फिल्म ने है जवानी तो इश्क होना है (61.78 करोड़) से लेकर मैं वापस आऊंगा (61.14 करोड़) को मात दे दी है और ये साल की सातवीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

ये हैं साल की टॉप 10 फिल्में

  1. धुरंधर 2- 1186.32 करोड़
  2. बॉर्डर 2- 362.76 करोड़
  3. भूत बांग्ला- 199.23 करोड़
  4. वेलकम टू द जंगल- 131.5 करोड़
  5. कॉकटेल 2- 103.89 करोड़
  6. ओ'रोमियो- 83.35 करोड़
  7. धमाल 4- 65 करोड़
  8. है जवानी तो इश्क होना है- 61.78 करोड़
  9. मैं वापस आऊंगा- 61.14 करोड़
  10. पति पत्नी और वो दो- 59.29 करोड़

फिल्म के बारे में
'धमाल 4' का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और इसे अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक ने प्रोड्यूस किया है. इसे देवगन फिल्म्स, टी-सीरीज फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म में रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद और विजय पाटकर भी है. 

यह भी पढ़ें: सामंथा की 'मां इंटि बंगारम' ने रचा इतिहास, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

Published at : 13 Jul 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
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