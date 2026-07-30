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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीश्रेया कालरा को मैसेज करने पर कुशाल टंडन ने तोड़ी चुप्पी, ऋषभ जैसवाल ने खोला राज

श्रेया कालरा को मैसेज करने पर कुशाल टंडन ने तोड़ी चुप्पी, ऋषभ जैसवाल ने खोला राज

Kushal Tandon on Shreya Kalra: 'लॉक अप 2' में शुरू हुई शिवांगी जोशी-श्रेया कालरा की बात अब 'अलायंस' तक पहुंच गई है. कुशाल टंडन ने श्रेया को मैसेज करने पर सफाई दी, जिसपर ऋषभ जैसवाल ने बयान दिया है.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 08:11 PM (IST)
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ओटीटी पर जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स की रियलिटी शो 'लॉक अप 2' सुर्खियां बटोर रही है, वहीं प्राइम वीडियो की 'अलायंस' भी पीछे नहीं है. कुछ दिनों पहले ही 'लॉक अप 2' में शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के रिश्ते और श्रेया कालरा को लेकर कई बातें सामने आई, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रही. हालांकि, अब ये बात 'अलायंस' में पहुंच चुकी है और अब कुशाल ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

कुशाल ने किया था श्रेया को मैसेज?

'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा ने शिल्पा शिंदे को बताया कि शिवांगी और कुशाल का अफेयर था. लेकिन 'बरसातें' सीरियल के प्रोमो शूट में कुशाल ने श्रेया को देखा और मैसेज किया. जब शिवांगी को ये पता चला तो कुशाल ने कहा कि श्रेया ने ही पहले मैसेज किया था. हालांकि ये बात झूठ थी और श्रेया ने शिवांगी को कहा कि पहले कुशाल ने ही मुझे मैसेज किया था. 

इसके बाद जब कशिश कपूर ने 'अलायंस' में इस मुद्दे को उठाया, तो कुशाल ने बताया कि ये उनका ईगो है कि पहले वो कभी किसी लड़की को आगे से मेसेज नहीं करते. वो केवल फिरंग और मॉडल्स को करते हैं. रही बात मैसेज की, तो श्रेया ने ही उन्हें पहले मैसेज किया था. 

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ऋषभ ने किया रिएक्ट

कुशाल का ये बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया और वीडियो वायरल होने लगा. इसी बीच श्रेया कालरा के बॉयफ्रेंड ऋषभ जैसवाल ने अपना रिएक्शन दिया और कहा, 'मुझे पहले इसके बारे में पता नहीं था. श्रेया अब लॉक अप में है, तो उनका सोशल मीडिया हैंडल मेरे पास है. सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के लिए मैंने कुशल टंडन का मेसेज देखा, जहां सबसे पहले मैसेज कुशल टंडन ने किया था. हालांकि, अगर किसी को यकीन न हो, तो मैं स्क्रीनशॉट सबके सामने शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह की हरकत नहीं करना चाहते.'

 
 
 
 
 
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शिल्पा और श्रेया ने की बातें 

बता दें कि 'लॉक अप 2' में शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी के काम और अफेयर्स को लेकर कर बातें करते दिखाई दिए थे. शिल्पा ने ये तक कह दिया था कि शिवांगी का हर को-एक्टर के साथ रिश्ता रहा है. वहीं सोशल मीडिया पर उड़ी खबरों को भी उन्होंने इससे जोड़ा और गलत बातें की. 

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 08:11 PM (IST)
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Kushal Tandon Lock Up 2 Alliance Reality Show Shreya Kalra
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