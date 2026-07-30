इस फ्राइडे ओटीटी पर भरपूर एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 7 नई फिल्में-सीरीज

ओटीटी लवर्स को हमेशा फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार रहता है. दरअसल शुक्रवार को तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती है. ये फ्राइडे भी काफी जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि इस बार नेटफ्लिक्स से लेकर जी5 और प्राइम वीडियो तक तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धांसू और नया कंटेट आ रहा है. तो चलिए यहां जान लेते हैं फ्राइडे की ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट ताकि आप इन्हें वीकेंड वॉच लिस्ट में शामिल कर सकें.

गट्टा कुश्ती 2

सिनेमाघरों में धमाकेदार परफॉर्म करने के बाद, 'गट्टा कुश्ती 2' 31 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है. इस स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा में विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस सीक्वल ने कॉमेडी, इमोशन और सोशल मैसेज के ब्लेंड से फैमिली ऑडियंस का दिल जीत लिया था. इसने दुनिया भर में 55 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की, जिससे यह विष्णु की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफ़िस सक्सेस बन गई है.





बालन: द बॉय

'बालन: द बॉय' इस फ्राइडे, 31 जुलाई को जी5 पर रिलीज हो रही है. ये मलयालम साइकोलॉजिकल सर्वाइवल ड्रामा एक ऐसी मां की कहानी है जो अपने बेटे के साथ अपने एक दर्दनाक अतीत से बचने के लिए अपनी पहचान बदलते हुए भागते रहते हैं. ये फिल्म सस्पेंस और सर्वाइवल से भरी एक इमोशनल कहानी है.





राव बहादुर

साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी 'राव बहादुर' 31 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर आ रही है. इस फिल्म में सत्यदेव लीड रोल में हैं और यह तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में स्ट्रीम होगी. वेंकटेश महा की डायरेक्ट की गई इस फ़िल्म को महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर ने जीएमबी एंटरटेनमेंट के बैनर तले पेश किया है.





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बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर सीजन 2

बैटमैन एक नए सीज़न के साथ वापसी कर रहा है; 'बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर सीज़न 2' इस शुक्रवार से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो रही है. यह एनिमेटेड सीरीज़ दर्शकों को वापस गोथम सिटी ले जाती है, जहाँ बैटमैन को नए खतरों, खतरनाक विलेन्स और गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है.





द वेकेशन प्रिंसिपल

जापानी रोमांटिक ड्रामा 'द वेकेशन प्रिंसिपल' 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में स्ट्रीम होना शुरू हो रही है. इस सीरीज़ में कन्ना हाशिमोटो और चे जोंग-ह्योप मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसकी कहानी होशिनो मिदोरी की है, जो अपने बिजी शेड्यूल से थक चुकी है और रेस्ट के लिए समुद्र के किनारे एक शांत विला में जाती है. वहां उसकी मुलाक़ात मिस्टीरियस केयरटेकर निशिगामी से होती है, और उनके बीच का धीरे-धीरे रोमांस शुरू हो जाता है.

द लीजेंड ऑफ कर्ण

एनिमेशन पसंद करने वाले लोग 'द लीजेंड ऑफ़ कर्ण' को इस वीकेंड के लिए अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. ये भी इस शुक्रवार, 31 जुलाई को सोनी लिव पर रिलीज. हो रही है. ये एनिमेटेड सीरीज़ महाभारत की कहानी को कर्ण के नजरिए से दिखाती है.





द डेविल वियर्स प्राडा 2

फ़ैशन के शौकीन हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी में से एक को फिर से देख सकते हैं, क्योंकि 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' इस शुक्रवार, 31 जुलाई से भारत में जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है.इस सीक्वल में मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट फिर से साथ आ रही हैं. वे मिरांडा प्रीस्टली, एंडी सैक्स और एमिली चार्लटन के किरदारों में लौट रही हैं.





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