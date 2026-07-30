Jio Hotstar New Releases: ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्में रिलीज होती हैं. ऐसे में जियो हॉटस्टार पर इस वीक भी नई फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें एक्शन से लेकर थ्रिलर और रोमांस तक फिल्में शामिल हैं. ऐसे में अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हैं तो आपको जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई नई फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. इसमें टॉप 7 फिल्मों के नाम शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

चांद मेरा दिल

लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म 'चांद मेरा दिल' को थिएटर में रिलीज किया गया था. फिल्म थिएटर में खास कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन ओटीटी पर इसे काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म को 17 जुलाई, 2026 जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था और ये अब भी ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है. इसमें लक्ष्य और अनन्या की जोड़ी को काफी पसंद किया गया.

यह भी पढ़ें: विजय ने रचा इतिहास, रजनीकांत को पछाड़ बना डाला तमिल का ये बड़ा रिकॉर्ड

महासेना

'महासेना' एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है. ये तमिल फिल्म है, जिसमें दमदार एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस के साथ लोक कथाओं की कहानी देखने के लिए मिली है. इसकी कहानी खतरनाक षड्यंत्र और एक गायब हुई पवित्र मूर्ति के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म को ओटीटी पर काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म हिंदी समेत अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

प्रति छाया

'प्रति छाया' मलयालम की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस फिल्म को अप्रैल में जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म आज रिकमंड सेक्शन में आ रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खास कमाई नहीं की थी. सैकनिल्क के मुताबिक, इसने वर्ल्डवाइड 8.59 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 4.97 करोड़ का बिजनेस किया था.

जाल एक तंत्र

'जाल एक तंत्र' एक मलयालम फिल्म है, जो कि क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है. इसे साल 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म ओटीटी पर अब आई और इसे धड़ल्ले से देखा जा रहा है. 1 घंटे 54 मिनट की इस फिल्म को हिंदी जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Salman Khan ने 3.5 करोड़ में बेचा बांद्रा वाला फ्लैट, समंदर किनारे बना रहे आलीशान घर

मावीरन

'मावीरन' तमिल फिल्म है, जो कि एक्शन-कॉमेडी-थ्रिलर मूवी है. इसमें डरपोक कार्टूनिस्ट की कहानी देखने के लिए मिलती है. फिल्म 2023 में आई थी और अब ओटीटी पर बवाल काट रही है. फिल्म ओटीटी पर देखने के लिए रिकमंड की जा रही है. इसमें शिवाकार्तिकेयन और अदिति शंकर जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

थानल

'थानल' एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे साल 2025 में रिलीज किया गया था और अब ये ओटीटी पर धमाल मचा रही है. इसे साउथ की भाषाओं समेत हिंदी में भी देखा जा सकता है. इसमें थर्व मुरली, लावण्या त्रिपाठी और अश्विन काकुमानु जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. रविंद्र माधव ने इसका निर्देशन किया है. फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है.

मां इंटि बंगारम

सामंथा रुथ प्रभु की तमिल फिल्म 'मां इंटि बंगारम' 100 करोड़ कमाने वाली पहली फीमेल लीड है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. हालांकि, इसे हिंदी में नहीं रिलीज किया गया है. साउथ की अन्य भाषाओं में इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसमें सामंथा का एक्शन अवतार देखने के लिए मिलता है.