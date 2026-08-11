उर्मिला मातोंडकर के एक्स पति ने पत्नी पर लुटाया प्यार, शेयर की रिसेप्शन की तस्वीरें

उर्मिला मातोंडकर के एक्स पति मोहसिन अख्तर खबरों में बने हैं. उन्होंने जून 2026 में दूसरी शादी की थी. मोहसिन ने निधा भट्ट संग निकाह किया. अब उनकी रिसेप्शन की तस्वीरें वायरल हैं. मोहसिन अख्तर ने सोशल मीडिया पर अपने रिसेप्शन की तस्वीरें शेयर की हैं और पत्नी पर प्यार लुटाया. उनका रोमांटिक पोस्ट चर्चा में आ गया है.

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उन्होंने पत्नी पर लुटाया प्यार

उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- आप सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बनी, आप मेरा घर, मेरी शांति और मेरी जिंदगी के हर दिन की मेरी फेवरेट बन गई हैं. मैं अल्लाह का आभारी हूं कि वो आपको मेरी जिंदगी में लाए. मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको जिंदगी की जर्नी के हर चैप्टर में प्यार करूंगा. उस खूबसूरत जिंदगी के नाम जो हम साथ में मिलकर बनाने वाले हैं. मेरे होने के लिए थैंक्यू, मेरा प्यार. आपके लिए हमेशा आभारी रहूंगा.

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फोटोज में मोहसिन को पिंक कलर की शेरवानी में देखा जा सकता है. वहीं निधा पीच और रेड कलर के लहंगे में दिखीं. उन्होंने गोल्ड जूलरी से लुक कंप्लीट किया. साथ ही लाइट मेकअप किया. उनका पूरा लुक बहुत पसंद किया जा रहा है. निधा दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही हैं.

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शादी की फोटोज शेयर कर लिखा था ये

बता दें कि उर्मिला से तलाक के दो साल बाद मोहसिन ने निधा संग निकाह किया था. उन्होंने 14 जून को निधा संग निकाह की तस्वीरें शेयर की थीं. फोटो में निधा और मोहसिन को व्हाइट कलर के कपड़ों में देखा गया. मोहसिन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- सही इरादे, ईमानदार प्यार, सब्र और शुक्र से दिल भरा है. अपनी आत्मा को प्योर रखना और अल्लाह की स्क्रिप्ट पर विश्वास रखना वो हमेशा बेहतर होती है. सही टाइम में, मेरी गॉर्जियस पत्नी, उन्होंने मुझे तुम्हें दिया. आप मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई हैं. थैंक्यू मेरे प्यार.

उर्मिला और मोहसिन की शादी-तलाक

बता दें कि उर्मिला और मोहसिन की मुलाकात साल 2014 में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की भांजी की शादी में हुई थी. 4 फरवरी 2016 को दोनों ने शादी की थी. उनकी शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. मोहसिन अख्तर 42 साल के हैं. वहीं उर्मिला 52 साल की हैं. मोहसिन उर्मिला से 10 साल छोटे थे. दोनों की शादी ज्यादा चल नहीं पाई. उन्होंने शादी के 8 साल बाद 2024 में तलाक ले लिया.

अब तलाक के बाद मोहसिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं. उन्होंने दूसरी शादी कर ली है. वहीं उर्मिला अब अपनी फिटनेस और काम पर ध्यान दे रही हैं. वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और लगातार पोस्ट शेयर करती रहती हैं. वो अपने ग्लैमरस लुक्स भी शेयर करती रहती हैं. उनके फोटोशूट वायरल रहते हैं. उर्मिला एक्ट्रेस होने के साथ-साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं. वो योगिनी भी हैं.