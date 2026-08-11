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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड7 करोड़ के बजट में बनी कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई, बनी नौवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी मूवी

7 करोड़ के बजट में बनी कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई, बनी नौवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी मूवी

'मामाच्या गोव्याला जाऊया' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म ने अब एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 11 Aug 2026 06:00 PM (IST)
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मराठी फिल्म 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' की काफी चर्चा है. फिल्म को फैंस अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है. अब फिल्म 2026 की टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में एंटर हो गई है. आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

'मामाच्या गोव्याला जाऊया' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 11वें दिन 5 लाख की कमाई की. फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस 1.93 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं फिल्म ने नेट 1.72 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म के डे वाइज कलेक्शन पर नजर डालें तो पहले दिन फिल्म ने 8 लाख कमाए थे. 

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दूसरे दिन फिल्म ने 23 लाख का बिजनेस किया. तीसरे दिन 41 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 11 लाख की कमाई की. पांचवें दिन फिल्म ने 13 लाख कमाए. छठे दिन फिल्म ने 9 लाख का बिजनेस किया. सातवें दिन भी 9 लाख कमाए. वहीं आठवें दिन 8 लाख का कलेक्शन किया. नौवें दिन फिल्म ने 19 लाख कमाए. दसवें दिन फिल्म का कलेक्शन 26 लाख रहा.

फिल्म ने रिकवर किया इतने परसेंट बजट

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म 7 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म को अभी सेफ जोन में जाने के लिए 5.28 करोड़ की कमाई की जरूरत है. फिल्म को अभी थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है. फिल्म ने अभी तक 24.6 परसेंट बजट रिकवर किया है. 

'मामाच्या गोव्याला जाऊया' बनी नौवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म

फिल्म 2026 की नौवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन गई है. फिल्म ने 'तिघी' को पछाड़ दिया है. 'तिघी' ने 1.64 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' ने 1.72 करोड़ का नेट और 1.93 करोड़ ग्रॉस  कलेक्शन कर लिया है.

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2026 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 मराठी फिल्मों की लिस्ट
2026 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में नंबर वन पर 'राजा शिवाजी' है. फिल्म ने 105.68 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म में रितेश देशमुख लीड रोल में हैं. उन्होंने ही फिल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म में अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डीसूजा, विद्या बालन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में सलमान खान ने भी कैमियो किया था.

दूसरे नंबर पर 'देऊळ बंद 2' है. इस फिल्म ने 74.35 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे नंबर पर 'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' है. फिल्म ने 27.81 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे नंबर पर 'तुम्बाडची मंजुला' है. इस फिल्म ने 16.47 करोड़ का कलेक्शन किया था. पांचवें नंबर पर 'अग अग सुनबाई! काय म्हणता सासूबाई?' है. इस फिल्म ने 8.97 करोड़ का कलेक्शन किया था.

छठे नंबर पर 'घबाडकुंड' है. इस फिल्म ने 7.41 करोड़ का बिजनेस किया था. सातवें नंबर पर 'सुपर डुपर' है. इस फिल्म ने 3.44 करोड़ का बिजनेस किया. आठवें नंबर पर 'भूतम भयम' है. इस फिल्म ने 2.96 करोड़ का बिजनेस किया था. नौवें नंबर पर 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' है. फिल्म ने 1.93 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म को अभी थिएटर में 11 दिन हुए हैं. वहीं दसवें नंबर पर 'तिघी' है. इस फिल्म ने 1.64 करोड़ कमाए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 11 Aug 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Box Office Mamachya Govyala Jauya
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