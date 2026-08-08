गुरुग्राम में बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट, वर्क फ्रॉम होम की सलाह

गुरुग्राम में खराब मौसम और मूसलाधार बारिश के बीज जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने मौसम को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. इस बीच जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है.

शुक्रवार (7 अगस्त) को गुरुग्राम में 60 MM बारिश हुई थी जिसके बाद कई जगहों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई थी. कई स्थानों पर जल भराव और जाम की स्थिति न पैदा हो इसी को लेकर गुरुग्राम के उपयुक्त ने वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है. जिला उपायुक्त ने कॉरपोरेट ऑफिस और निजी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की एडवाइजरी की जारी कर दी है.

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जिला उपायुक्त ने लोगों से की अपील

गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की भी की अपील है. गुरुग्राम के नागरिकों की सुविधा के लिए कहीं पर जलभराव ना हो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. गुरुग्राम के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया.

इसके चलते ज्यादातर लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, कई कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा, जबकि स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं शुरू कर दीं. दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल रहा.

बारिश की वजह से कई इलाकों में लगा जाम

डीएलएफ सेक्टर-42 में ग्लोबल फोयर मॉल के सामने गोल्फ कोर्स रोड पूरी तरह पानी में डूब गई. कई जगहों पर जलभराव के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. साइबर हब के पास गेटवे टावर मेट्रो स्टेशन के सामने एक्सप्रेस-वे का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया.

इस मानसून में शीतला माता रोड गुरुग्राम के सबसे अधिक जलभराव वाले इलाकों में शामिल है, और एक बार फिर पानी में डूब गई. राजेंद्र पार्क, दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र और आसपास की कॉलोनियों में भी खराब बुनियादी ढांचे की स्थिति उजागर हुई.

वहीं, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर एक वीआईपी दौरे के कारण स्थिति कुछ अलग नजर आई. नरसिंहपुर क्षेत्र, जो जलभराव और भारी यातायात जाम के लिए जाना जाता है, वहां स्थिति सामान्य रही.

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