#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडूबे गांव, उजड़े घर...असम में 50 साल की सबसे भयावह बाढ़, 4 लाख लोग प्रभावित

डूबे गांव, उजड़े घर...असम में 50 साल की सबसे भयावह बाढ़, 4 लाख लोग प्रभावित

Assam Flood: असम के शिवसागर जिले में आई बाढ़ को पिछले 50 वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ बताया गया है. बाढ़ से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं.30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग अब भी लापता हैं.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Updated at : 27 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

असम के शिवसागर जिले में आई हालिया विनाशकारी बाढ़ पिछले 50 वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ साबित हुई है. यह जानकारी शिवसागर के उपायुक्त मृदुल यादव ने रविवार (26 जुलाई 2026) को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने बाढ़ की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों तथा पुनर्वास की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर दिन-रात सामान्य स्थिति बहाल करने में जुटा हुआ है.

उपायुक्त ने बताया कि जिले के तीन राजस्व सर्किलों के अंतर्गत आने वाले 301 राजस्व गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और लगभग चार लाख लोग इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए हैं. सबसे अधिक नुकसान नाज़िरा और शिवसागर विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है, जहां हजारों परिवारों ने अपने घर, खेती और आजीविका खो दी है. मृदुल यादव ने बताया कि बाढ़ में अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि सात लोग अभी भी लापता हैं. लापता लोगों की तलाश के लिए लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन उन्हें खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 

20,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

उपायुक्त ने बताया कि व्यापक राहत एवं बचाव अभियान के तहत अब तक लगभग 20,000 लोगों को जलमग्न क्षेत्रों से सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है. यह अभियान राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) तथा स्थानीय स्वयंसेवकों के संयुक्त प्रयास से संचालित किया गया. उन्होंने बताया कि बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 60 नौकाओं के साथ-साथ 62 स्थानीय देशी नौकाओं का उपयोग किया गया, जिनकी मदद से दूरदराज के जलमग्न गांवों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया.

पानी घटने के बाद मलबा हटाने का कार्य तेज

उपायुक्त ने कहा कि बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम होने के साथ ही जिला प्रशासन ने पुनर्स्थापन कार्यों में तेजी ला दी है. सड़कों, सार्वजनिक परिसंपत्तियों और अन्य स्थानों पर जमा कीचड़, रेत और मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों और फॉकलैंड मशीनों को लगाया गया है, ताकि आवागमन बहाल किया जा सके और राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सके.

50 से अधिक राहत शिविर संचालित

मृदुल यादव ने बताया कि प्रभावित लोगों को आश्रय और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिले में 50 से अधिक राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि राहत वितरण का पहला चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण लगातार जारी है ताकि सभी प्रभावित परिवारों तक आवश्यक सहायता पहुंचाई जा सके. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की विशेष "सीएम फैमिली किट" का वितरण शीघ्र शुरू किया जाएगा. इस किट में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं शामिल होंगी, जिससे प्रभावित परिवारों को सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद मिलेगी.

हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री

जिन गांवों तक सड़क मार्ग से पहुंचना अभी भी संभव नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है. उपायुक्त ने बताया कि अब तक लगभग 10,000 किलोग्राम खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं हेलीकॉप्टर के जरिए लगभग 2,000 प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि जहां तक सड़क संपर्क बहाल नहीं हुआ है, वहां आवश्यकता के अनुसार हवाई राहत अभियान जारी रहेगा.

स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क

मृदुल यादव ने बताया कि बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है. दस्त, हैजा और त्वचा संबंधी संक्रमण जैसी बीमारियों से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भंडारण किया गया है. उन्होंने बताया कि 38 मेडिकल टीमें जिले के 200 से अधिक राहत शिविरों और प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं. ये टीमें मरीजों के उपचार के साथ-साथ स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रही हैं और पेयजल की गुणवत्ता की भी लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार की महामारी फैलने से रोका जा सके.

अगले दो से तीन दिन बेहद महत्वपूर्ण

उपायुक्त ने कहा कि नदियों का जलस्तर धीरे-धीरे घट रहा है, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कई हिस्सों में अब भी जलभराव बना हुआ है, जिससे सामान्य स्थिति बहाल करने में कठिनाइयां आ रही हैं. उन्होंने कहा, "अगले दो से तीन दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं. पानी का स्तर लगातार घट रहा है, लेकिन कई इलाके अब भी जलभराव और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के कारण प्रभावित हैं. जिला प्रशासन के सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जा सके." उपायुक्त ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने, आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करने और पूरी तरह सुरक्षित होने तक जलमग्न तथा असुरक्षित क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है. मेल आईडी- riturajphukan494@gmail.com
Read More
Published at : 27 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Assam Floods NDRF SDRF SDRF'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
असम, बंगाल, बिहार में गिरफ्तारी, CJP की चेतावनी- 'रिहा करें नहीं तो...'
असम, बंगाल, बिहार में गिरफ्तारी, CJP की चेतावनी- 'रिहा करें नहीं तो...'
इंडिया
डूबे गांव, उजड़े घर...असम में 50 साल की सबसे भयावह बाढ़, 4 लाख लोग प्रभावित
डूबे गांव, उजड़े घर, असम में 50 साल की सबसे भयावह बाढ़, 4 लाख लोग प्रभावित
इंडिया
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
Advertisement

वीडियोज

CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam Flood: पानी में डूबे गांव, उजड़े घर... असम में 50 साल की सबसे भयावह बाढ़, अब तक 4 लाख जिंदगियां प्रभावित
पानी में डूबे गांव, उजड़े घर... असम में 50 साल की सबसे भयावह बाढ़, अब तक 4 लाख जिंदगियां प्रभावित
झारखंड
राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!
राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
क्रिकेट
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
टेलीविजन
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
इंडिया
Explained: आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
ABP NEWS
Viral Video: लूटने आए थे सोना... CCTV में कैद हुआ कॉमेडी सर्कस!
Viral Video: लूटने आए थे सोना... CCTV में कैद हुआ कॉमेडी सर्कस!
ABP NEWS
Video Viral: Manoj Tiwari ने Gen Z के साथ शेयर की फोटो, सोशल मीडिया पर मचा धमाल!
Video Viral: Manoj Tiwari ने Gen Z के साथ शेयर की फोटो, सोशल मीडिया पर मचा धमाल!
ABP NEWS
Viral Video: हाथी को गुड़ खिलाना शख्स को पड़ा महंगा, हाथी ने सूंड से किया हमला!
Viral Video: हाथी को गुड़ खिलाना शख्स को पड़ा महंगा, हाथी ने सूंड से किया हमला!
ABP NEWS
Byculla Fire Station: मुजरिमों के पसीने छुड़ाने वाली पुलिस के खुद छूटे पसीने!
Byculla Fire Station: मुजरिमों के पसीने छुड़ाने वाली पुलिस के खुद छूटे पसीने!
ABP NEWS
Viral Video: इस पंप पर पेट्रोल नहीं, लाठियां मिलती हैं!
Viral Video: इस पंप पर पेट्रोल नहीं, लाठियां मिलती हैं!
Embed widget