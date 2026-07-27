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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब अभय वर्मा को समझ लिया था ट्रांसजेंडर, लड़कों ने सड़क पर की थी गंदी हरकत

जब अभय वर्मा को समझ लिया था ट्रांसजेंडर, लड़कों ने सड़क पर की थी गंदी हरकत

अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत चुके अभय वर्मा आज 28 साल के हो चुके हैं. रणवीर सिंह की फिल्म देखने के बाद एक्टर बनने का सपना देखने वाले अभय 19 की उम्र में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गए थे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Jul 2026 09:44 AM (IST)
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अपने छोटे से करियर में ही अभिनेता अभय वर्मा अच्छा-खासा नाम कमा चुके हैं. बचपन में उनका एक्टर बनने का कोई सपना या शौक नहीं था, लेकिन रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की एक फिल्म देखने के बाद उनका एक्टिंग की तरफ झुकाव हुआ. इसके बाद वो 19 साल की उम्र में एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए थे. चलिए आज अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर उनकी कुछ दिलचस्प बातों पर एक नजर डालते हैं.

रणवीर-दीपिका की फिल्म देखकर बदली सोच

अभय वर्मा आज 28 साल के हो चुके हैं. उनका जन्म 27 जुलाई 1998 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था. उन्होंने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि आठवीं क्लास में कम मार्क्स आने के बाद वो संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गोलियों की रासलीला: रामलीला' देखने के लिए गए थे.

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बता दें कि साल 2013 की इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अहम किरदार निभाया था. फिल्म देखकर अभय वर्मा हिल गए थे. उन्होंने इसकी और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के काम की जमकर तारीफ की थी. इसके बाद अभय ने भी एक्टर बनने का सपना बुन लिया था. जबकि इससे पहले उनका एक्टिंग में आने का कोई प्लान नहीं था.

 
 
 
 
 
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ट्रांसजेंडर समझकर सड़क पर लड़कों ने की थी बदसलूकी

19 साल की उम्र में एक्टर बनने की चाह लिए मुंबई आए अभय ने पर्दे पर आने से पहले आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ एड में काम किया था. इसके बाद वो वेब सीरीज और फिल्मों में दिखाई दिए. उन्होंने ट्रांसजेंडर का किरदार भी निभाया, लेकिन एक बार इस रोल के चलते वो बड़ी मुसीबत में फंस गए थे.

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अभय ने साल 2023 में आई फिल्म 'सफेद' में ट्रांसजेंडर चांदनी का किरदार निभाया था. इस किरदार में खुद को पूरी तरह से ढालने के लिए वो बनारस चले गए थे और वहां ट्रांसजेंडर की तरह रहने लगे. एक दिन होटल से देर रात को वापस लौटते वक्त एक्टर को सड़क पर कुछ लड़कों ने घेर लिया था. अभय ने बताया था कि मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और ट्रांसजेंडर समझकर मुझसे बदसलूकी करने लगे थे. उन लोगों को अभय ने बताया कि वो ट्रांसजेंडर नहीं है, बल्कि अपने रोल के लिए ऐसा कर रहे हैं. इसके बाद एक्टर को उन लड़कों ने जाने दिया था. 

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 09:41 AM (IST)
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