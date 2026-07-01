'वो बाइसेक्सुअल है', 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला को लेकर श्रेया कालरा का चौंकाने वाला दावा

रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 में एक से बढ़कर एक खुलासे सामने आ रहे हैं. जहां शो में अकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना संग अपने तलाक का खुलासा कर सभी को हौरान कर दिया था, वहीं अब उन्हें लेकर शो की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट पास किया है. श्रेया कालरा का कहना है कि अकांक्षा चमोला बाइसेक्सुअल हैं.

श्रेया कालरा ने आकांक्षा चमोला को बताया बाइसेक्शुअल

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर श्रेया कालरा ने हाल ही के एपिसोड में कहा कि आकांक्षा चमोला बाइसेक्शुअल हैं. दरअसल, श्रेया कालरा को आकांक्षा चमोला, सुनीता आहूजा और हर्षद चोपड़ा ने इस वीक नॉमिनेट कर दिया. उनके साथ-साथ सूफी मोतीवाला भी नॉमिनेट थे.

ऐसे में श्रेया कालरा ने सूफी मोतीवाला संग बातचीत में कहा कि आकांक्षा का एक सीक्रेट मुझे पता है. श्रेया कालरा ने सीक्रेट रिवील करते हुआ कहा, 'वो यानी आकांक्षा चमोला बाइसेक्शुअल है. उसने मुझे बताया और अब इसका यूज हो चुका है. उसकी दो लाइफलाइन खत्म हो गई, अब सिर्फ एक ही बची है.' श्रेया कालरा की ये बात सुनकर सूफी मोतीवाला को होश ही उड़ गए वो काफी शॉक्ड हो गए.

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आकांक्षा चमोला ने किया था तलाक का खुलासा

बता दें आकांक्षा चमोला लाॉक अप में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियांं बटोर रही हैं. शो के प्रीमियर एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने एक सीक्रेट रिवील करते हुए बताया कि वो और गौरव खन्ना तलाक ले रहे हैं. दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं. आकांक्षा चमोला ने ये भी कहा कि ये दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है. वहीं आकांक्षा ने ये भी खुलासा किया कि गौरव खन्ना को बच्चे चाहिए और वो बच्चें नहीं दे सकती. उन्हें ऐसा लगता है कि वो इसके लिए नहीं बनी हैं.

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शो की शुरुआत में ही कई चौकाने वाले खुलासे सामने आ रहे है. ऐसे में शो को लेकर दर्शकों से बीच एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है. लॉकअप 2 में आकांक्षा चमोला, राम कपूर, सुनीता आहूजा, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा, माधुरी जैन ग्रोवर, रियाज अली, योगेश रावत, आकांक्षा चौधरी, पमेला सेरेना, श्रेया कालरा, सुफी मोतीवाला, वरुण यादव श्रेष्ठा अय्यर नजर आ रहे हैं. शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.