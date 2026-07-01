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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ज्यादा क्लीवेज दिखाओ, बैक एक्सपोज करो', फिल्मों में जीनत अमान से की जाती थी ये डिमांड, एक्ट्रेस ने सुनाया कड़वा सच

'ज्यादा क्लीवेज दिखाओ, बैक एक्सपोज करो', फिल्मों में जीनत अमान से की जाती थी ये डिमांड, एक्ट्रेस ने सुनाया कड़वा सच

दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने हाल ही में खुलासा किया कि प्रोडक्शन की ओर से उनसे ज्यादा क्लीवेज दिखाने की डिमांड होती थी. उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को चाहिए था कि मैं डांस करूं और बारिश में भीगूं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान आज भी बला की खूबसूरत दिखती हैं. अपने दौर में एक्ट्रेस ने अपनी अदाकारी से लोंगो को दीवाना बना दिया था. जीनत अमान की गिनती ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में होती थी. वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया  पर्दे पर जो भी दिखता है वो रियल में वैसा नहीं होता है. उन्होंने बताया कि उनसे क्लीवेज दिखाने की डिमांड की जाती थी.

जीनत अमान ने सुनया इंडस्ट्री का कड़वा सच
हाल ही में शुभ्रा अयप्पा के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में जीनत अमान ने  बॉलीवुड में अपने स्ट्रगल और इंडस्ट्री में अपनी 'सेक्स सिंबल' वाली इमेज को लेकर खुलकर बात की. जीनत ने बताया कि इस इमेज की वजह से उन्हें लंबे समय तक एक खास तरह के किरदारों में ही देखा गया.

इंटरव्यू के दौरान जब जीनत अमान से उनके निभाए गए किरदारों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'मुझे हमेशा लगता था कि लोगों ने मेरी जो इमेज बना ली थी और मैं असल जिंदगी में जैसी थी, दोनों में बहुत बड़ा फर्क था. 'सेक्स सिंबल' का टैग लंबे समय तक मेरे साथ जुड़ा रहा. लेकिन जब लोग मुझसे पर्सनली मिलते थे, तो उन्हें एहसास होता था कि मैं पर्दे पर निभाए गए किरदारों जैसी बिल्कुल नहीं हूं.'

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एक्ट्रेस से की जाती थी ऐसी डिमांड
जीनत अमान ने आगे कहा, 'किसी की भी दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि मैं कितनी समझदार हूं. लोगों को बस इतना चाहिए था कि मैं गाना गाऊं, डांस करूं, दो डायलॉग बोलूं और बारिश में भीगूं. मुझे हमेशा लगा कि मेरा योगदान सीमित था, लेकिन निर्माता मुझसे उससे कहीं ज्यादा ग्लैमर चाहते थे. कई फिल्मों में मुझसे ज्यादा क्लीवेज दिखाने और बैक एक्सपोज करने की मांग की जाती थी. ये सब प्रोडक्शन की तरफ से आता था.'

ज्यादा क्लीवेज दिखाओ, बैक एक्सपोज करो', फिल्मों में जीनत अमान से की जाती थी ये डिमांड, एक्ट्रेस ने सुनाया कड़वा सच

जीनत अमान का करियर
बता दें कि जीनत अमान ने साल 1970 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब जीतने के बाद 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने 'सत्यम शिवम सुंदरम', 'डॉन', 'यादों की बारात', 'हरे रामा हरे कृष्णा', 'कुर्बानी', 'दोस्ताना' और 'धर्म वीर' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

जीनत अमान 74 साल की उम्र में भी अपनी एक्टिंग से लोंगो का दिल जीत रही है. वर्क फ्रंट की बात करें तो जीनत अमान जल्द ही फिल्म 'बन टिक्की' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ शबाना आजमी भी अहम भूमिका में हैं. इसका निर्देशन फराज आरिफ अंसारी ने किया है.

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जीनत आखिरी बार साल 2025 में रिलीज हुई वेब सीरीज 'द रॉयल्स' में दिखाई दी थीं. प्रियंका घोष और नुपुर अस्थाना के निर्देशन में बनी इस सीरीज में भूमि पेडनेकर, ईशान खट्टर, साक्षी तंवर, नोरा फतेही, विहान समत, डीनो मोरिया और मिलिंद सोमन भी अहम भूमिकाओं में थे.

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Published at : 01 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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Zeenat Aman
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