दो एक्ट्रेसेस का एक रात के लिए 2 लाख में किया था सौदा, मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदो एक्ट्रेसेस का एक रात के लिए 2 लाख में किया सौदा, मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार, हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भी हुआ भंडाफोड़

दो एक्ट्रेसेस का एक रात के लिए 2 लाख में किया सौदा, मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार, हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भी हुआ भंडाफोड़

मुंबई में पुलिस ने गिरगांव के हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मराठी और बंगाली फिल्मों की एक एक्ट्रेस को रेस्क्यू किया है. उसका एक रात के लिए दो लाख में सौदा किया गया था.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच (यूनिट-4) ने गिरगांव स्थित एक प्रेस्टिजियस होटल में छापा मारकर कथित हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में फिल्म और टेलीविजन जगत से जुड़ी दो महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जबकि एक महिला मेकअप आर्टिस्ट को कथित तौर पर देह व्यापार के लिए दलाली करने और महिलाओं को इस धंधे में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

दो लाख में किया दो महिला एक्ट्रेस का सौदा
पुलिस के अनुसार, आरोपी मेकअप आर्टिस्ट ने दो महिलाओं के लिए एक रात का कुल 2 लाख रुपये का सौदा तय किया था, कथित तौर पर प्रति महिला 1 लाख रुपये की राशि तय की गई थी. ग्राहक से रकम लेने के बाद आरोपी दोनों महिलाओं को गिरगांव के होटल लेकर पहुंची, जहां पहले से जाल बिछाकर बैठी क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. 

आर्थिक तंगी का कथित तौर पर उठाया गया फायदा
शुरुआती जांच में सामने आया है कि रेस्क्यू की गई महिलाओं में एक मराठी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी अभिनेत्री है, जबकि दूसरी बंगाली फिल्म और हिंदी टीवी-फिल्मों में छोटे किरदार निभा चुकी कलाकार है. पुलिस का कहना है कि मराठी अभिनेत्री महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र से फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मुंबई आई थी. लंबे समय से काम न मिलने और आर्थिक तंगी का कथित तौर पर फायदा उठाकर आरोपी ने उसे पैसों का लालच दिया और देह व्यापार के नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश की. 

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 5: मंगलवार को 'वेलकम टू द जंगल' पर हुई नोटों की हुई बरसात, 1 करोड़ और कमाते ही बना देगी इतना बड़ा रिकॉर्ड

पुलिस कर रही है पूरे नेटवर्क की जांच
मुंबई पुलिस अब इस मामले में यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित रैकेट से फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोग, बिचौलिए या कोई संगठित गिरोह जुड़ा है या नहीं. आर्थिक लेन-देन की भी जांच की जा रही है। पुलिस होटल प्रबंधन की संभावित भूमिका की भी जांच कर रही है, फिलहाल रेस्क्यू की गई महिलाओं की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. 

ये भी पढ़ें:-Tuesday Box Office: मंगलवार को 'वेलकम टू द जंगल' ने कर डाली बंपर कमाई, 'कॉकटेल 2' भी पड़ी भारी, जानें-सभी फिल्मों का कलेक्शन

 

नोट: मामले की जांच अभी जारी है, पुलिस ने किसी भी अभिनेत्री का नाम सार्वजनिक नहीं किया है और किसी व्यक्ति की संलिप्तता अंतिम रूप से अदालत में दोष सिद्ध होने के बाद ही तय मानी जाएगी. 

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Sex Racket Busted MUMBAI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दो एक्ट्रेसेस का एक रात के लिए 2 लाख में किया सौदा, मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार, हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भी हुआ भंडाफोड़
दो एक्ट्रेसेस का एक रात के लिए 2 लाख में किया था सौदा, मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार
बॉलीवुड
'ज्यादा क्लीवेज दिखाओ, बैक एक्सपोज करो', फिल्मों में जीनत अमान से की जाती थी ये डिमांड, एक्ट्रेस ने सुनाया कड़वा सच
'ज्यादा क्लीवेज दिखाओ, बैक एक्सपोज करो', जीनत अमान से की जाती थी ये डिमांड, सुनाया कड़वा सच
बॉलीवुड
Toxic: धांसू है यश की 'टॉक्सिक' की फीमेल स्टार कास्ट का टीजर, कियारा से तारा और नयनतारा के दमतार अवतार ने उड़ाए होश
यश की 'टॉक्सिक' की फीमेल स्टार कास्ट हुई रिवील, कियारा के किरदार ने बढ़ाई एक्साइटमेंट
बॉलीवुड
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने शाहरुख खान को पछाड़ा, 'किंग' से आगे निकली 'रामायण' और 'अल्फा'
रणबीर और आलिया ने शाहरुख को पछाड़ा, 'किंग' से आगे निकली 'रामायण' और 'अल्फा'
Advertisement

वीडियोज

Champat Rai का बड़ा खुलासा
Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
POK में नेता की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा
क्या Champat Rai होंगे आरोपी नंबर 9?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Migration Partnership: भारत ने 26 देशों से ताबड़तोड़ कर डाले 28 समझौते, जयशंकर ने बताया इंडिया का असली प्लान
भारत ने 26 देशों से ताबड़तोड़ कर डाले 28 समझौते, जयशंकर ने बताया इंडिया का असली प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Case Live: राम मंदिर चोरी केस में ED की एंट्री! जांच के लिए SIT को मिली 15 दिन की मोहलत
Live: राम मंदिर चोरी केस में ED की एंट्री! जांच के लिए SIT को मिली 15 दिन की मोहलत
ओटीटी
धोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्या बीवी सुनीता को अब भी धोखा दे रहे हैं गोविंदा? स्टार वाइफ बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
फ़ुटबॉल
Most Goals in FIFA World Cup 2026: सबसे ज्यादा गोल... एम्बापे ने की मेसी की बराबरी, गोल्डन बूट के लिए ठोकी दावेदारी
सबसे ज्यादा गोल... एम्बापे ने की मेसी की बराबरी, गोल्डन बूट के लिए ठोकी दावेदारी
इंडिया
भारत को रूस ने दिया धमाकेदार ऑफर, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश, Su-57E के संग मिलेगी सीक्रेट टेक्नोलॉजी
भारत को रूस ने दिया धमाकेदार ऑफर, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश, Su-57E के संग मिलेगी सीक्रेट टेक्नोलॉजी
विश्व
Explained: जहां 80% घरों में AC नहीं, वही यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर बाजार क्यों बन रहा?
जहां 80% घरों में AC नहीं, वही यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर बाजार क्यों बन रहा?
टेक्नोलॉजी
अब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत
अब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत
हेल्थ
Mini Stroke: मौत के करीब ले जाएगी रातभर जागने की आदत, बढ़ रहा मिनी स्ट्रोक का खतरा, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
मौत के करीब ले जाएगी रातभर जागने की आदत, बढ़ रहा मिनी स्ट्रोक का खतरा, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget