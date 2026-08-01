#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरियर के पीक पर इस एक्टर ने छोड़ी एक्टिंग, खेती के चक्कर में गंवा दी सारी दौलत

करियर के पीक पर इस एक्टर ने छोड़ी एक्टिंग, खेती के चक्कर में गंवा दी सारी दौलत

'साराभाई वर्सेज साराभाई' फेम एक्टर राजेश कुमार ने हाल ही खुलासा किया कि उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेकर खेती करने का फैसला किया. लेकिन इसके बाद वो कर्ज में डूब गए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

'साराभाई वर्सेज साराभाई' में रोशेश का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर राजेश कुमार ने एक्टिंग छोड़ दी है. उन्होंने खेती करने का फैसला लिया था. हालांकि, ये फैसला उन पर भारी पड़ गया. हाल ही में एक्टर ने खुलासा किया कि खेती के दौरान उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ. हालात ऐसे हो गए कि उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ी

करियर के पीक पर इस एक्टर ने छोड़ी एक्टिंग
स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में राजेश कुमार ने उस मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा कि 42 साल की उम्र में, जब उनका करियर अपने शिखर पर था, उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेकर खेती करने का फैसला किया. लेकिन इस फैसले में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने अपनी लगभग पूरी जमा-पूंजी गंवा दी.

राजेश ने कहा, 'मुझे लगता है कि ये सब भगवान के प्लान का हिस्सा था. करियर के पीक पर मैंने एक्टिंग से ब्रेक लिया और खेती शुरू की, लेकिन सब कुछ खो दिया. इसके बाद 2022 में मैंने फिर से एक्टिंग में वापसी की. उन पांच सालों ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया. मैंने जिंदगी की असली मुश्किलों को समझा और जाना कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तो वो कितना दर्द और अपमान महसूस करता है.'

ये भी पढ़ेंः जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर का वेडिंग लुक वायरल, फैंस बोले- ऐसी होनी चाहिए थी 'धड़क' की एंडिंग

कर्ज में डूबे एक्टर को बेचनी पड़ी कार
राजेश कुमार ने बताया कि उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर तब आया, जब उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ी और कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंटों की बदसलूकी भी झेलनी पड़ी. हालांकि, उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने खुद को कभी डिप्रेशन या निगेटिव सोच में नहीं डूबने दिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajesh Kumar (@rajeshkumar.official)

एजेंट देते थें गालियां
राजेश ने कहा, 'ऐसा वक्त भी आया जब क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट नीचे वॉचमैन के केबिन में फोन करके मुझे गालियां देते थे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी. मेरे पास आखिरी गाड़ी ईको कार थी, जिसे भी नासिक में अपने किसानों को देना पड़ा क्योंकि मैं उनका भुगतान नहीं कर पा रहा था. मैंने बहुत मुश्किल समय देखा, लेकिन कभी खुद को डिप्रेशन, एंग्जायटी या किसी भी निगेटिव सोच में नहीं जाने दिया. पिछले चार-पांच सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और ये सीख मेरे लिए बेहद खूबसूरत रही.'

बता दें, राजेश कुमार को सबसे ज्यादा पहचान 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में रोशेश साराभाई के किरदार से मिली थी.  वेब सीरीज 'ये मेरी फैमिली' में भी दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया. इसके अलावा वो 'राणा नायडू' और 'फ्रीडम एट मिडनाइट' जैसी पॉपुलर सीरीज में भी नजर आ चुके हैं. राजेश 'सैयारा', 'है जवानी तो इश्क होना है', 'निशांची' समेत कई फिल्मों में का हिस्सा रहें.

ये भी पढ़ेंः TV Serial Spoilers: वसुधा की फेक प्रेग्नेंसी से मचेगा हंगामा, शाह हाउस में प्रॉपर्टी को लेकर बवाल

और पढ़ें
Published at : 01 Aug 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
Rajesh Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
करियर के पीक पर इस एक्टर ने छोड़ी एक्टिंग, खेती के चक्कर में गंवा दी सारी दौलत
करियर के पीक पर इस एक्टर ने छोड़ी एक्टिंग, खेती के चक्कर में गंवा दी सारी दौलत
बॉलीवुड
जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू
जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू
बॉलीवुड
Saturday Box Office: 8 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
8 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
बॉलीवुड
Main Vaapas Aaunga BO Collection: 'मैं वापस आऊंगा' के 50 दिन, जानें हिट हुई या फ्लॉप, कितना कमाया प्रॉफिट?
'मैं वापस आऊंगा' के 50 दिन, जानें हिट हुई या फ्लॉप, कितना कमाया प्रॉफिट?
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
इंडिया
पवर्तारोही निर्मल पुर्जा की मौत, ब्रॉड पीक पर बर्फीले तूफान ने ली जान
पवर्तारोही निर्मल पुर्जा की मौत, ब्रॉड पीक पर बर्फीले तूफान ने ली जान
बिहार
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
ओटीटी
क्राइम-थ्रिलर से कॉमेडी तक, वीकेंड पर फ्री में देख डालिए प्राइम वीडियो की टॉप 7 सीरीज, देखिए लिस्ट
क्राइम-थ्रिलर से कॉमेडी तक, वीकेंड पर फ्री में देख डालिए प्राइम वीडियो की टॉप 7 सीरीज, देखिए लिस्ट
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
इंडिया
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget