ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा अपना दर्द सना सईद ने किया साझा, लोगों को दिया हौसला

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ज्यादा खाते हुए देखकर लोग क्या सोचेंगे...' सना सईद को थी बुलिमिया बीमारी, Eating Disorder पर एक्ट्रेस ने की बात

'ज्यादा खाते हुए देखकर लोग क्या सोचेंगे...' सना सईद को थी बुलिमिया बीमारी, Eating Disorder पर एक्ट्रेस ने की बात

Sana Saeed Eating Disorder: सना सईद ने बताया कि वे कई सालों तक ईटिंग डिसऑर्डर से परेशान रहीं. अब ठीक होकर उन्होंने लोगों से जरूरत पड़ने पर मदद लेने की अपील की.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 17 Jul 2026 11:04 AM (IST)
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'कुछ कुछ होता है' में अंजली का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सना सईद ने अपनी जिंदगी का एक मुश्किल दौर फैंस के साथ शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कई सालों तक वेखाने से जुड़ी एक मानसिक परेशानी से जूझती रहीं, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता था कि आखिर उन्हें क्या हुआ है. आइए जानते हैं सना ने क्या कहा.

सना ने सुनाई अपनी कहानी

एक्ट्रेस सना सईद ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने खाने को लेकर होने वाली एंग्जायटी (बेचैनी) और बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके असर को यादर किया.

किताब पढ़कर पता चली बीमारी

शेयर किए गए वीडियो में सना सईद कहती हैं, 'मैं हमेशा छिपकर खाना नहीं चाहती थी और न ही इस डर से जीना चाहती थी कि कोई मुझे ज्यादा खाते हुए देखकर क्या सोचेगा. जब मैंने इस बीमारी के बारे में एक किताब पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पहली बार समझ आया कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसे स्वीकार करना मुश्किल था.

 
 
 
 
 
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सच मानना आसान नहीं था

उन्होंने आगे कहा, 'शुरुआत में मैंने खुद को समझाया कि शायद मुझे खाने से जुड़ी कोई समस्या है. मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि मैं इसी बीमारी से जूझ रही हूं. बचपन में मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था. काश, मुझे पहले ही इसके बारे में जानकारी होती, तो मैं समय रहते सही इलाज और मदद ले पाती.'

वीडियो जारी एक्ट्रेस ने नोट भी लिखा, 'कई सालों तक मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं एक ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रही हूं. ऐसा नहीं था कि मुझे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे कभी इस बीमारी के बारे में बताया ही नहीं गया. बचपन में इस विषय पर कोई बात नहीं करता था, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मैं लंबे समय तक इस दर्द को चुपचाप अकेले सहती रही.'

उन्होंने आगे लिखा, 'जब मैंने पहली बार बुलिमिया के बारे में पढ़ा, तब मुझे समझ आया कि आखिर मेरी परेशानी का नाम क्या है. लेकिन इसके बाद भी खुद से ये स्वीकार करने में मुझे कई साल लग गए कि मुझे यही बीमारी है.'

लोगों की मदद के लिए शेयर की कहानी

सना ने बताया कि उन्होंने अपनी कहानी इसलिए शेयर की ताकि जो लोग ऐसी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और अपनी समस्या को पहचान नहीं पा रहे हैं, उन्हें ये एहसास हो कि उनकी तकलीफ का एक नाम है और वे अकेले नहीं हैं. उन्होंने लिखा, 'हर समस्या का समाधान होता है और सही मदद मिलने पर इससे बाहर निकला जा सकता है.'

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अंत में सना सईद ने बताया कि अब वह पूरी तरह ठीक हैं और पहले से ज्यादा खुश हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, तो किसी अपने से बात करे और बिना झिझक सही डॉक्टर या विशेषज्ञ की मदद ले.

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Published at : 17 Jul 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
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