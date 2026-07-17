'काश वो शार्प जॉलाइन वापस मिल जाए', फराह खान ने मनीषा कोइराला संग शेयर की पुरानी तस्वीर
Farah Khan Post: निर्देशक फराह खान इन दिनों चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पुरानी फिल्म '1942: ए लव स्टोरी' से एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने शार्प जॉलाइन को याद किया.
मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान सुर्खियों में आ गई हैं. जहां एक तरफ वो अपने व्लॉग से फैंस को सेलेब्स के घर और लाइफस्टाइल की झलक दिखाती रहती हैं, वहीं इन दिनों वो नेटफ्लिक्स की रियलिटी शो 'लॉक अप 2' को होस्ट कर रही हैं. आज भी इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर फराह हमेशा छाई रहती हैं. इसी बीच गुरुवार को फराह ने सोशल मीडिया पर पुराने दिनों की यादें ताजा करते हुए फिल्म '1942: ए लव स्टोरी' से एक तस्वीर शेयर की.
मनीषा संग फराह की पुरानी तस्वीर
फराह खान ने इंस्टाग्राम पर फिल्म '1942: ए लव स्टोरी' के सेट की पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो और मनीषा साथ दिख रही हैं. तस्वीर में, फराह खान उन्हें 'कुछ न कहो' गाने पर डांस स्टेप सिखाती हुई दिख रही हैं.
फराह खान ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'पुरानी यादें फिर ताजा हो गईं. '1942: ए लव स्टोरी' के बीच मनीषा कोइराला के साथ कोरियोग्राफी करते हुए. काश, उस समय वाली अपनी शार्प जॉलाइन फिर से मिल जाए. तस्वीर के लिए राहुल नंदा आपका धन्यवाद.'
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फैंस ने जताया प्यार
फराह के पोस्ट पर कई फैंस और सेलेब्स ने प्यार बरसाया हैं. टीवी एक्ट्रेस कनिका महेश्वरी ने लिखा, 'आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं.' वहीं एक फैन ने लिखा, 'आप बेस्ट हैं मैम.' दूसरे ने लिखा, 'कुछ भी न कही मैम, आपकी स्माइल आज भी प्यारी है और वहीं आपकी पहचान है. आप जैसे हैं वैसे ही बहुत प्यारे हैं.' एक और ने लिखा, 'कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है.'
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अनिल कपूर को नहीं था भरोसा
बताया जाता है कि उस समय फराह खान इंडस्ट्री में नई थी, जिस वजह से अनिल कपूर को उन पर भरोसा नहीं था. यहां तक कि अनिल ने निर्देशक से कहा था कि इतनी बड़ी फिल्म का काम फराह नहीं संभाल पाएंगी और उन्हें इसके लिए सरोज खान को रखना चाहिए. लेकिन जब फराह खान ने फिल्म का पहला गाना शूट किया, तो उनका काम देखकर अनिल कपूर का नजरिया पूरी तरह बदल गया और उन्होंने तुरंत फराह से माफी भी मांगी थी.
फिल्म के बारे में
बता दें कि फिल्म की कहानी 1992 की कन्नड़ फिल्म 'मैसूर मलिगे' से प्रेरित थी, जो खुद के. एस. नरसिम्हास्वामी की '1942' की रचना पर आधारित थी. ये आर. डी. बर्मन का आखिरी फिल्मी काम था, हालांकि रिलीज होने से पहले ही उनका निधन हो गया था. वहीं '1942: ए लव स्टोरी' को विधु विनोद चोपड़ा ने निर्देशित किया था, जिसमें अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ, डैनी डेन्जोंगपा, अनुपम खेर, प्राण और ब्रायन ग्लोवर जैसे कलाकारों ने काम किया था. वहीं फराह खान ने फिल्म के सभी 8 गानों को कोरियोग्राफ किया था, जिसके लिए उन्हें बहुत तारीफें मिली थी.
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