INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 Box Office Day 1 Prediction: क्या पहले दिन बॉलीवुड की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'धमाल 4', जानें- प्रीडिक्शन

Dhamaal 4 Box Office Day 1 Prediction: क्या पहले दिन बॉलीवुड की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'धमाल 4', जानें- प्रीडिक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 1 Prediction: अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म के अच्छी ओपनिंग करने की उम्मीद है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

'धमाल 4' सिनेमाघरों में 10 जुलाई को रिलीज हो रही है. 'वेलकम टू द जंगल' के बाद, यह 2026 में बॉलीवुड की अगली बड़ी कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने अपने किरदारों में कमबैक किया है. 'धमाल' फ्रैंचाइजी की ब्रांड वैल्यू देखते हुए इसके  ओपनिंग डे पर अच्छी कमाई करने की उम्मीद है. चलिए यहां इसके पहले दिन का बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन जानते हैं.

'धमाल 4' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
'धमाल’ फ्रैंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट 'धमाल 4' का काफी बज बना हुआ है. इस फिल्मम से रिलीज के पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14.5 करोड़ से 17.5 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई करने की उम्मीद है. गौरतलब है कि 'वेलकम टू द जंगल' और 'अल्फा' की वजह से उम्मीद थी कि 'धमाल 4' की स्क्रीनिंग पर असर पड़ेगा. लेकिन, शो की संख्या ने सबको हैरान कर दिया है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 10 हजार शो का आंकड़ा पार कर लिया है, जो बहुत बड़ी बात है. 10 हजार से ज्यादा शो के साथ, फिल्म अच्छी ओपनिंग करने की स्थिति में है.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 14: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने किया बड़ा कमाल, 14वें दिन वसूल डाला पूरा बजट, अब बटोरेगी मुनाफा

बॉलीवुड की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में कर पाएगी एंट्री?
अगर 'धमाल 4' रिलीज के पहले दिन 14 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करती है तो ये भारत में 2026 की टॉप 5 ओपनिंग लिस्ट में एंट्री कर जाएगी. ये कॉकटेल 2 के 14.1 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात देकर साल की पांचवीं सबसे बड़ी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म बन सकती है.

ये हैं साल 2026 की बॉलीवुड की टॉप 10 ओपनिंग फिल्में

  • धुरंधर 2 – 145 करोड़
  • बॉर्डर 2 – 32.1 करोड़
  • वेलकम टू द जंगल – 19.4 करोड़
  • भूत बंगला – 18.31 करोड़
  • कॉकटेल 2 – 14.1 करोड़

धमाल 4 कास्ट और क्रू
इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित धमाल 4 में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर, अंजलि आनंद, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता अहम भूमिकाओं में हैं.ये  सक्सेफुल 'धमाल' सीरीज की चौथी फिल्म है और शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

ये भी पढ़ें:-Alpha Box Office Collection Day 7: आलिया भट्ट की 'अल्फा' की हर दिन घट रही कमाई, एक हफ्ते बाद भी 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई, जानें- कलेक्शन

 

 

Published at : 10 Jul 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 1 Prediction: क्या पहले दिन बॉलीवुड की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'धमाल 4', जानें- प्रीडिक्शन
क्या पहले दिन बॉलीवुड की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'धमाल 4', जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 14: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने किया बड़ा कमाल, 14वें दिन वसूल डाला पूरा बजट, अब बटोरेगी मुनाफा
'वेलकम टू द जंगल' ने किया बड़ा कमाल, 14वें दिन वसूल डाला पूरा बजट, अब बटोरेगी मुनाफा
बॉलीवुड
Alpha Box Office Collection Day 7: आलिया भट्ट की 'अल्फा' की हर दिन घट रही कमाई, एक हफ्ते बाद भी 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई, जानें- कलेक्शन
'अल्फा' की हर दिन घट रही कमाई, एक हफ्ते बाद भी 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
UP Election 2027: रोजगार और महंगाई के मुद्दे छोड़ 'सनातन' पर होगा यूपी चुनाव? | Akhilesh Yadav
PM Modi in Australia: Melbourne में पीएम ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां | Operation Sindoor |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बारिश में टेंट मांग रहे अभिजीत दीपके का वीडियो डिलीट, अब क्या बोले कॉकरोज जनता पार्टी के नेता
बारिश में टेंट मांग रहे अभिजीत दीपके का वीडियो डिलीट, अब क्या बोले कॉकरोज जनता पार्टी के नेता
दिल्ली NCR
दिल्ली को खूब परेशान करेगी बारिश, अभी थमने के आसार नहीं... लोगों को सतर्क रहने की सलाह
दिल्ली को खूब परेशान करेगी बारिश, अभी थमने के आसार नहीं... लोगों को सतर्क रहने की सलाह
इंडिया
13 राज्यों में भीषण बारिश होगी, रेड अलर्ट, बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का हाल जानें
13 राज्यों में भीषण बारिश होगी, रेड अलर्ट, बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का हाल जानें
स्पोर्ट्स
ICC और ECB पर भड़के बेन स्टोक्स? रिटायरमेंट VIDEO विवाद में दो शब्दों के जवाब से मचाई हलचल
ICC और ECB पर भड़के बेन स्टोक्स? रिटायरमेंट VIDEO विवाद में दो शब्दों के जवाब से मचाई हलचल
बॉलीवुड
Alpha Box Office Collection Day 7: आलिया भट्ट की 'अल्फा' की हर दिन घट रही कमाई, एक हफ्ते बाद भी 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई, जानें- कलेक्शन
'अल्फा' की हर दिन घट रही कमाई, एक हफ्ते बाद भी 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को दे दिया चैलेंज, बोले- 'इस जन्म में तो...'
यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को दे दिया चैलेंज, बोले- 'इस जन्म में तो...'
नौकरी
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हवलदार बनने का मौका, 31 जुलाई तक करें आवेदन
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हवलदार बनने का मौका, 31 जुलाई तक करें आवेदन
मोबाइल
iPhone Ultra से लेकर Galaxy Z Fold 8 तक, सबको है इन धाकड़ स्मार्टफोन्स का इंतजार
iPhone Ultra से लेकर Galaxy Z Fold 8 तक, सबको है इन धाकड़ स्मार्टफोन्स का इंतजार
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget