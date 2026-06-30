'छोड़ना है तो छोड़ दो, मैं बच्चा नहीं करने वाली', गौरव खन्ना से आकांक्षा चमोला ने कही थी ये बात

टीवी कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला तलाक ले रहे हैं. हाल ही में शो 'लॉक अप 2' के प्रीमियर एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने ये खुसाला किया. वहीं अब आकांक्षा चमोला ने पति गौरव खन्ना से अलग होने की वजह भी बता दी है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला से बातचीत के दौरान आकांक्षा ने बताया कि आखिर किन कारणों से उन्होंने और गौरव ने अलग होने का फैसला लिया.

आकांक्षा चमोला ने बताई गौरव खन्ना संग तलाक लेने की वजह

आकांक्षा चमोला ने बातचीत के दौरान कहा, 'जब हमारी शादी हुई थी, तब मेरे अंदर मां बनने की चाह नहीं थी. हालांकि, मैं इसे समझने और महसूस करने के लिए तैयार थी. लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगा कि मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूं. शुरुआत में गौरव भी इस बात से एग्री थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी सोच बदल गई. अब वो बच्चे चाहते हैं और मुझे लगा कि मैं उन्हें ये खुशी नहीं दे सकती.'

जब श्रेया कालरा ने उनसे पूछा कि क्या वो फ्यूचर में कभी बच्चे करना चाहेंगी, तो आकांक्षा ने साफ जवाब दिया, 'कभी नहीं. मेरे अंदर मां बनने की वो फीलिंग नहीं है. जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं, तभी मैंने गौरव को इस बारे में बता दिया था.' आकांक्षा चमोला ने आगे कहा, 'जब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि मैं मां नहीं बनना चाहती, तब मैंने गौरव से साफ कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी. मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर वो हें तो मुझे छोड़ सकते हैं.'

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बातचीत में आकांक्षा ने कहा, 'मैं उनकी बात समझती हूं, क्योंकि कई रिश्तों में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है. सच कहूं तो ज्यादातर लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि बच्चे हों और परिवार आगे बढ़े. ऐसे में अगर उनकी इच्छा बच्चे की है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है.'

आकांक्षा चमोला ने बताया कि 'बिग बॉस' के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि गौरव खन्ना पिता बनना चाहते हैं, जबकि वो खुद बच्चे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं. उन्होंने कहा, 'बिग बॉस के दौरान मुझे महसूस हुआ कि शायद गौरव पिता बनना बहुत चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें वो खुशी नहीं दे सकती. इसलिए मैं उन्हें ऐसी सिचुएशन में नहीं रखना चाहती थी. यही हमारे अलग होने की सबसे बड़ी वजह बनी.'

'मैं आजाद होकर जीना चाहती हूं'

इसके बाद जब श्रेया कालरा ने उनसे पूछा कि क्या वो फ्यूचर में किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचेंगी, तो आकांक्षा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'मैं सोच-समझकर चाइल्ड-फ्री जिंदगी जीना चाहती हूं. मैं किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर, आजाद होकर जीना चाहती हूं.'

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बता दें कि 'लॉक अप 2' के लॉन्च एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने पहली बार ऑफिशियली अपने और गौरव खन्ना के अलग होने का खुलासा किया था. उन्होंने कहा था, 'मैं और गौरव तलाक लेने जा रहे हैं. पिछले एक साल से हम अलग-अलग रह रहे हैं. अब तक हमने इस बात को ऑफिशियल नहीं किया था, लेकिन यही मेरा सीक्रेट है.'

आकांक्षा ने कहा, 'ये म्यूचुअल डिसीजन है. पिछले एक साल से हम इसी फैसले पर टिके हुए हैं. मेरे और गौरव के बीच कोई मनमुटाव नहीं है. हम आज भी एक-दूसरे से बात करते हैं. हमें लगता है कि पार्टनर के तौर पर हम दोनों एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं, क्योंकि हम अपने फ्यूचर को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं. इसलिए हमारे बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है.'

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बता दें कपल ने साल 2016 में शादी रचाई थी.