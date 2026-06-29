सनी देओल अब फिल्म 'इक्का' में नजर आएंगे. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगी. इस फिल्म में अक्षय खन्ना और सनी देओल नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में सनी देओल ने अक्षय खन्ना की तारीफ की. सनी देओल ने कहा कि अक्षय खन्ना को जो सक्सेस मिल रही है वो उसे डिजर्व करते हैं.

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सनी देओल ने की अक्षय खन्ना की तारीफ

सनी देओल ने अक्षय खन्ना के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'अक्षय और मैंने पहले बॉर्डर में काम किया है. वो पहली फिल्म थी जो हमने साथ में की थी. तब हमने खूब एंजॉय किया और इस फिल्म में भी हमने बहुत एंजॉय किया है. मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं. वो मुझसे भी ज्यादा अलग हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं.'

आगे अक्षय की फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस को लेकर भी सनी देओल ने बात की. उन्होंने कहा, 'ये हाई टामइ है. आपको नहीं पता कि कौनसा वक्त आपके लिए है. आपको सिर्फ काम करते रहना होता है. कभी भी उम्मीद मत छोड़िए और कमा करते रहिए. अक्षय ने वैसा ही किया. अब वो आसमान छू रहा है और वो डिजर्व करता है और वो इससे भी ज्यादा डिजर्व कता है. मैं उनके लिए बहुत खुश हूं.'

आगे उन्होंने कहा, 'बॉर्डर के वक्त हमने अच्छी इक्वेशन शेयर की. जब हम सालों बाद मिले तो भी ये लवली फीलिंग थी. हमें पुराने दिनों की याद आ गई. वो प्यार शख्स हैं. मैं अक्षय के चेहरे पर कभी स्माइल नहीं देखी. एक दिन मैं पैकअप करके जा रहा था और वो मेरी तरफ हंसते हुए आ रहे थे. मैं भी मुस्कुराया और फिर उन्होंने तिलोत्मा को आवाज दी. मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था.'

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'धुरंधर' दिसंबर 2025 में रिलीज हुई. फिल्म ने 1300 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया.