सनी देओल संग गाड़ी वाले सीन में डर गई थीं दीया मिर्जा, गले लगने के लिए ली थी परमिशन

Dia Mirza On Sunny deol: सनी देओल, दीया मिर्जा और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'इक्का' को लेकर काफी बज बना हुआ है. फिल्म का ट्रेलर भी जारी किया जा चुका है, जिसने इसकी रिलीज को लेकर दर्शकों में एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. फिल्म में काफी ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं. ये कमाल की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म बताई जा रही है. ऐसे में अब दीया मिर्जा ने सनी देओल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस साझा किया और बताया कि उनके पसीने छूट गए थे.

दरअसल, 29 जून को मुंबई में 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च का इवेंट रखा गया था, जिसमें सनी देओल और दीया मिर्जा पहुंचे थे. इस दौरान दोनों ने फिल्म से जुड़े एक्सपीरियंस साझा किए. इसी बीच दीया मिर्जा ने सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर बताया कि वो उनके साथ शूटिंग करते समय कांप रही थीं.

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सनी देओल संग शूट करते समय कांप रही थीं दीया मिर्जा

'सनी सर के साथ क्या था कि ऑडियंस की जबरदस्त हिस्ट्री रही है, जो मुझ पर हावी था और इसकी वजह से मैं काफी डरी हुई थी. मैं पत्ते के जैसे कांप रही थी. आपको पता नहीं है ये. मैं बड़ी कूल लग रही थी पर मैं बैठी थी ना इसके लिए आपको दिख नहीं रहा था. मैं बहुत डरी हुई थी और पहला सीन गाड़ी के अंदर बैठा दिया था दोनों को. उस गाड़ी के सीन में इतनी हिस्ट्री नजर आनी थी हम दोनों के सीन में, जो वर्कशॉप और प्रिपरेशन से आता है और हमने कुछ नहीं किया था.'

यहां देखिए 'इक्का' का ट्रेलर



शूट से पहले सनी देओल से नहीं मिली थीं दीया मिर्जा

दीया मिर्जा, सनी देओल के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को लेकर आगे कहती हैं, 'हमारी पहले मुलाकात भी नहीं हुई थी. ये पहला मौका था जब मैं उनसे सामने से मिली थी और ये वो सीन था जब मुझे लाइफ के लेयर्स में देना था. बस वो सीन हो गया. सनी देओल काफी प्यारे और सज्जन इंसान हैं. मैं इनके फ्लैटर करने के लिए नहीं कह रही हूं ये हकीकत बात है और दिखता है.'

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सनी देओल को गले लगाने के लिए लेती हैं परमिशन

दीया एक सीन का भी जिक्र करती हैं और बताती हैं, 'सनी सर आपको याद है कि एक सीन में आपने मुझे पकड़ा था और मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं आपको गले लगा सकती हूं और आप हंसने लगे थे कि क्या सवाल है ये? मेरा रिएक्शन था कि बस पूछ लिया. ये काफी मैजिकल था.' इस पर वो और सनी देओल खूब हंसते हैं. ये काफी बेहतरीन मोमेंट होता है.

सनी देओल कर रहे ओटीटी डेब्यू

आपको बता दें कि सनी देओल की फिल्म 'इक्का' एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें अक्षय खन्ना और दीया मिर्जा अहम रोल में हैं. फिल्म को 10 जुलाई को सीधे तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. सनी देओल इस फिल्म के जरिए ओटीटी पर डेब्यू कर रहे हैं. अक्षय खन्ना के साथ इस तरह के रोल में एक्टर पहली बार स्क्रीन पर दिखेंगे. हालांकि, इसके पहले दोनों स्टार्स को फिल्म 'बॉर्डर' में साथ में देखा गया था लेकिन इस तरह के इंटेंस रोल में वो पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं.