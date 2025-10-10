'कुरुक्षेत्र' का पहला पार्ट आ चुका है नेटफ्लिक्स पर, जानें कब आएगा दूसरा पार्ट

अगर आप माइथोलॉजी को पसंद करते हैं तो कुरुक्षेत्र सीरीज आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. यह एक एनिमेटेड सीरीज है, जिसमें महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी दिखाई गई है.

यह सीरीज पुरानी भारतीय कहानियों को एनिमे स्टाइल में दिखाती है और देखने में काफी दिलचस्प है.

कुरुक्षेत्र पार्ट 1 ओटीटी पर कहां देखें

इस सीरीज का पार्ट वन 10 अक्टूबर यानी आज दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स पर इसके सारे पार्ट्स देखने के लिए उपलब्ध हो चुके हैं. इसके पहले पार्ट में 9 एपीसोड हैं और सारे रिलीज भी हो चुके हैं.

जहां कुरुक्षेत्र का पहला पार्ट देखने के लिए आ चुका है. तो वहीं पार्ट 2 भी दिवाली वाले हफ्ते में आने के लिए रेडी है. इसी के साथ बाकी के बचे 9 एपीसोड्स भी आ जाएंगे.



कब आएगा 'कुरुक्षेत्र पार्ट 2'

ओटीटी प्ले के मुताबिक, सीरीज का दूसरा पार्ट दिवाली के तुरंत बाद आने वाला है. ये सीरीज 24 अक्टूबर से दूसरे पार्ट के साथ देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी.

कुरुक्षेत्र पार्ट 1 के बारे में

कुरुक्षेत्र एक दिलचस्प एनिमेटेड सीरीज है जिसकी कहानी बहुत तेज चलती है. सीरीज में योद्धाओं की कहानी बताने का नया तरीका भी अच्छा है, सीरीज में महाभारत का युद्ध देखने में आपको मजा आ जाएगा.

सीरीज के वॉयस आर्टिस्ट्स

यह सीरीज एनिमेटेड है, इसलिए इसमें आवाज देने वाले कलाकार हैं विनोद शर्मा ने संजय, साहिल वैद ने भगवान कृष्ण, सौम्या दान ने अर्जुन, अन्नमाया वर्मा ने युधिष्ठिर, मनोज पांडे ने भीम, हिमांशु राणा ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, नेहा गर्गवा ने कुंती, नेश्मा चेम्बरकर ने द्रौपदी, पवन कालरा ने दुर्योधन और कृतार्थ त्रिवेदी ने कर्ण का किरदार निभाया है.

कुरुक्षेत्र की कहानी

कुरुक्षेत्र की कहानी कि बात करें तो यह पांडवों और कौरवों के महायुद्ध के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन इसे अलग-अलग प्रमुख पात्रों की नजर से दिखाया गया है. हर एपिसोड में एक योद्धा की दृष्टि दिखाई जाती है, जिसमें उनकी जिंदगी, संघर्ष और युद्ध के दौरान सवालों को दिखाया गया है.

सीरीज के गाने कवि और गीतकार गुलजार ने लिखे हैं, जबकि इसे उजान गांगुली ने डायरेक्ट और लिखा है और अनु सिक्का ने इसे बनाया है.