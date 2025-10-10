'मैडम आप बिग बॉस में आएंगी?' ये ऑफर मिलने के बाद ऐसी हो गई थी संभावना सेठ की हालत

भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ फिल्मों और गानों से दूर अपने व्लॉग बनाकर फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. एक्ट्रेस व्लॉग में फैंस के साथ हर तरह की जानकारी शेयर करती हैं. बात चाहे उनके मिसकैरेज की हो या हेल्थ इश्यूज की, संभावना सेठ ने हर परेशानी को खुलकर जनता के सामने रखा है. अब उन्होंने उस दिन को रिक्रिएट किया है जब पहली बार उन्हें बिग बॉस के लिए बुलाने के लिए फोन आया था.

संभावना सेठ ने शेयर किया वीडियो

संभावना सेठ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिग बॉस का ऑफर मिलने के बाद कैसा महसूस किया था, ये दिखाया है. वीडियो में संभावना बताती हैं कि उस दिन उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि बिग बॉस वाले उन्हें बुलाएंगे.

संभावना ने बताया, "उस दिन मैं इस टेबल पर बैठी थी और मेरा फोन बजता है और सामने से आवाज आती है कि हम बिग बॉस से बात कर रहे हैं, क्या मैडम आप बिग बॉस में आएंगी? मेरे हाथ से फोन गिरते बचा, क्योंकि भरोसा ही नहीं हो रहा था." संभावना ये किस्सा सामने खड़ी एक लड़की को सुना रही हैं, जो उनकी वीडियो भी बना रही हैं.

बॉस सीजन 2 में आई थीं नजर

बता दें कि संभावना सेठ ने बिग बॉस सीजन 2 में हिस्सा लिया था, जहां उनकी और राजा चौधरी की लड़ाई ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं. एक्ट्रेस की शो में इमेज ऐसी बन गई थी कि उन्हें बिग बॉस के बाद काम मिलना मुश्किल हो गया.

एक इंटरव्यू में संभावना ने बताया कि बिग बॉस में आने के बाद सबकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ. शो पर मेरी इमेज इतनी कॉन्ट्रोवर्सल और निगेटिव हो गई कि मुझे काम ऑफर होना बंद हो गया. लोगों को लगने लगा कि मैं झगड़ालू हूं और मेरी वजह से काम के दौरान दिक्कत पैदा होगी.

दोबारा कर सकती हैं एक्टिंग में डेब्यू

संभावना दोबारा एक्टिंग में डेब्यू कर सकती हैं. उन्होंने रोजाना 4-5 घंटे की प्राइवेट एक्टिंग की वर्कशॉप लेना शुरू किया है. इस बात का जिक्र उन्होंने अपने व्लॉग में किया था. इस काम में उनके पति अनिवाश भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं और उन्हें लेने और छोड़ने भी जाते हैं. ये बात तो सभी जानते हैं कि संभावना सेठ भोजपुरी का बड़ा नाम रही हैं. उन्होंने 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी', 'हल्ला बोल', और 'देसी गर्ल' जैसे शो में भी काम किया है.