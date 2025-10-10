हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'मैडम आप बिग बॉस में आएंगी?' ये ऑफर मिलने के बाद ऐसी हो गई थी संभावना सेठ की हालत

'मैडम आप बिग बॉस में आएंगी?' ये ऑफर मिलने के बाद ऐसी हो गई थी संभावना सेठ की हालत

Sambhavna Seth Shares Post: संभावना सेठ फिल्मों से दूर रह कर अपने व्लॉगिंग के जरिए फैंस के साथ जुड़ी हैं. हाल ही में उन्होनें वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो बिग बॉस के ऑफर मिलने पर बात कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ फिल्मों और गानों से दूर अपने व्लॉग बनाकर फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. एक्ट्रेस व्लॉग में फैंस के साथ हर तरह की जानकारी शेयर करती हैं. बात चाहे उनके मिसकैरेज की हो या हेल्थ इश्यूज की, संभावना सेठ ने हर परेशानी को खुलकर जनता के सामने रखा है. अब उन्होंने उस दिन को रिक्रिएट किया है जब पहली बार उन्हें बिग बॉस के लिए बुलाने के लिए फोन आया था.

संभावना सेठ ने शेयर किया वीडियो  
संभावना सेठ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिग बॉस का ऑफर मिलने के बाद कैसा महसूस किया था, ये दिखाया है. वीडियो में संभावना बताती हैं कि उस दिन उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि बिग बॉस वाले उन्हें बुलाएंगे.

संभावना ने बताया, "उस दिन मैं इस टेबल पर बैठी थी और मेरा फोन बजता है और सामने से आवाज आती है कि हम बिग बॉस से बात कर रहे हैं, क्या मैडम आप बिग बॉस में आएंगी? मेरे हाथ से फोन गिरते बचा, क्योंकि भरोसा ही नहीं हो रहा था." संभावना ये किस्सा सामने खड़ी एक लड़की को सुना रही हैं, जो उनकी वीडियो भी बना रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sambhavna (@sambhvnasethinstaclub)

बॉस सीजन 2 में आई थीं नजर
बता दें कि संभावना सेठ ने बिग बॉस सीजन 2 में हिस्सा लिया था, जहां उनकी और राजा चौधरी की लड़ाई ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं. एक्ट्रेस की शो में इमेज ऐसी बन गई थी कि उन्हें बिग बॉस के बाद काम मिलना मुश्किल हो गया.

एक इंटरव्यू में संभावना ने बताया कि बिग बॉस में आने के बाद सबकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ. शो पर मेरी इमेज इतनी कॉन्ट्रोवर्सल और निगेटिव हो गई कि मुझे काम ऑफर होना बंद हो गया. लोगों को लगने लगा कि मैं झगड़ालू हूं और मेरी वजह से काम के दौरान दिक्कत पैदा होगी.

दोबारा कर सकती हैं एक्टिंग में डेब्यू 
संभावना दोबारा एक्टिंग में डेब्यू कर सकती हैं. उन्होंने रोजाना 4-5 घंटे की प्राइवेट एक्टिंग की वर्कशॉप लेना शुरू किया है. इस बात का जिक्र उन्होंने अपने व्लॉग में किया था. इस काम में उनके पति अनिवाश भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं और उन्हें लेने और छोड़ने भी जाते हैं. ये बात तो सभी जानते हैं कि संभावना सेठ भोजपुरी का बड़ा नाम रही हैं. उन्होंने 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी', 'हल्ला बोल', और 'देसी गर्ल' जैसे शो में भी काम किया है.

और पढ़ें
Published at : 10 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss Sambhavna Seth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

Gold बेचने पर कितना Tax देना पड़ेगा? 2024 के नए Tax Rules का सच!||Gold | Tax | Paisa Live
1 October से Atal Pension Yojana में बड़ा बदलाव! जानें नए Form के 3 अहम Updates | Paisa Live
एक यूनिक मर्डर मिस्ट्री,कोंकणा सेन शर्मा की सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी।
Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
आईपीएल
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
बॉलीवुड
Birthday Special: 'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
लाइफस्टाइल
Best Way To Drink Beer: 90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं बियर, आज ही जान लें क्या है सही तरीका?
90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं बियर, आज ही जान लें क्या है सही तरीका?
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
Embed widget