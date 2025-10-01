हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीके के मेनन की 5 बेस्ट फिल्में-सीरीज, ओटीटी पर देख सकते हैं यहां

के के मेनन की 5 बेस्ट फिल्में-सीरीज, ओटीटी पर देख सकते हैं यहां

K.K Menon 5 Best Movies on OTT: के के मेनन की दमदार एक्टिंग और मल्टीपल रोल को आप उनकी 5 बेस्ट फिल्मों और वेब सीरीज में देख सकते हैं. ये सभी फिल्में और सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Oct 2025 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

के के मेनन इंडियन सिनेमा के उन एक्टर्स में से हैं, जो अपनी रियलिस्टिक और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज दोनों में ही अपने शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है.

ओटीटी पर के के मेनन की फिल्मों और सीरीज का दमदार जलवा
के के मेनन हर रोल को इतनी गहराई और सहजता से निभाते हैं कि उनका असर लंबे समय तक याद रहता है. चाहे सीरियस रोल हो, निगेटिव रोल हो या इमोशनल सीन – हर तरह की रोल में वे खुद को पूरी तरह ढाल लेते हैं. केके मेनन की कुछ बेहतरीन फिल्मों और सीरीज में उनके दमदार एक्टिंग को फिर से देखने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता. रोंगटे खड़े कर देने वाली मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से लेकर एक्साइटिंग कोर्टरूम ड्रामा तक, ओटीटी पर उनके एक्टिंग स्किल्स को दर्शाने वाली ये जरूर देखने लायक फिल्में जरूर देखें.

1.गुलाल
फिल्म ‘गुलाल’ (2009) में के के मेनन, राज सिंह चौधरी, और पीयूष मिश्रा जैसे स्टार्स नजर आए थे, इसका डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने किया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन के के मेनन के दमदार कहानी और शानदार एक्टिंग की वजह से इसे आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है. फिल्म अमेजन प्राइम पर उलब्ध है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaykay Menon (@kaykaymenon02)

2.ब्लैक फ्राइडे
फिल्म ‘ब्लैक फ्राइडे’ (2007) में के के मेनन,पवन मल्होत्रा और आदित्य श्रीवास्तव जैसे स्टार्स थे, इसका डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने किया था. मुंबई ब्लास्ट पर बेस्ड यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली, लेकिन आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और खूब सराही जाती है. फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

3.शौर्य
फिल्म ‘शौर्य’ (2008) में के के मेनन, राहुल बोस, मिनीषा लांबा और जावेद जाफरी जैसे स्टार्स नजर आए थे, इसका डायरेक्शन समर खान ने किया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी, लेकिन अपने दमदार कोर्टरूम ड्रामा के लिए आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा सकती है. फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो  पर उपलब्ध है. के के मेनन का डायलॉग भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaykay Menon (@kaykaymenon02)

4.स्पेशल ऑप्स 2
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स 2' में के के मेनन मुख्य रोल में हैं, मेहर विज, करण टाकर, विनय पाठक, और ताहिर राज भसीन जैसे स्टार्स भी शामिल हैं. सीरीज का डायरेक्शन शिवम नायर और नीरज पांडे ने किया है. इसे आप Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

5.हैदर
2014 में रिलीज हुई फिल्म 'हैदर' में शाहिद कपूर, तब्बू, श्रद्धा कपूर, के के मेनन, और इरफान खान ने मुख्य रोल निभाईं. इस फिल्म का डायरेक्शन विशाल भारद्वाज ने किया था. यह फिल्म 2 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी. इसे आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है. यह फिल्म Disney+ Hotstar और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaykay Menon (@kaykaymenon02)

Published at : 01 Oct 2025 08:43 PM (IST)
Tags :
OTT K K Menon
