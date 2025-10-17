हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीKishkindhapuri OTT Release: ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म, टीवी प्रीमियर की डिटेल भी जानें

Kishkindhapuri OTT Release: ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म, टीवी प्रीमियर की डिटेल भी जानें

Kishkindhapuri OTT Release: बेलमकोंडा श्रीनिवास स्टारर तेलुगु फिल्म ‘किष्किंधापुरी’ ओटीटी पर रिलीज हो गई है. वहीं ये फिल्म टीवी पर भी प्रीमियर करने वाली है. यहां पूरी डिटेल जान सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Oct 2025 11:44 AM (IST)
बेलमकोंडा श्रीनिवास और अनुपमा परमेश्वरन स्टारर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ‘किष्किंधापुरी’ 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसकी शानदार कहानी, हॉरर सीन्स और बेहतरीन वीएफएक्स की खूब सराहना हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की थी. वहीं अब थिएट्रिकल रन के बाद ‘ किष्किंधापुरी’ ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे दी है. जानते है इसे कहां देख सकते हैं.

किष्किंधापुरी’ ओटीटी पर कहां हुई रिलीज?
बेलमकोंडा श्रीनिवास स्टारर तेलुगु फिल्म ‘किष्किंधापुरी’ 17 अक्टूबर को शाम 6 बजे ज़ी5 पर अपना डिजिटल डेब्यू कर रही है. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म को पोस्टर के साथ इसकी रिलीज डेट अनाउंस करते हुए लिखा है, "डर आपको देखेगा और आपके डर को ढूंढेगा! जी5 तेलुगु पर ‘किष्किंधापुरी’ के लिए तैयार हो जाइए."

 

टेलीविजन पर ‘किष्किंधापुरी’ कब और कहां देखें?
किष्किंधापुरी 19 अक्टूबर को शाम 6 बजे ज़ी तेलुगु पर प्रीमियर के लिए तैयार है. ज़ी तेलुगु ने एक्स पर लिखा, "देखिए ‘किष्किंधापुरी’, 19 अक्टूबर, रविवार शाम 6 बजे से ज़ी तेलुगु वर्ल्डटेलीविजन प्रीमियर ज़ी तेलुगु स्पॉटलाइट."

 

‘किष्किंधापुरी’ का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस तेलुगु फिल्म का बजट 25 से 32 करोड़ रुपये है. सैकनिल्क के अनुसार, ‘किष्किंधापुरी’ ने रिलीज़ के 13 दिनों में भारत में 16.57 करोड़ रुपये कमाए और दुनिया भर में इसका कलेक्शन 21.35 करोड़ रुपये रहा. फिल्म का ओवरसीज़ कलेक्शन 3.15 करोड़ रुपये रहा था.

किष्किंधापुरी’ के बारे में
यह फिल्म एक भूतिया सैर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तब एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब उत्साही लोगों का एक समूह एक वीरान रेडियो स्टेशन में एंट्री करता है. एंट्री गेट पर अनजाने में एक प्रतिशोधी आत्मा जाग उठती है जो उनका पीछा करना शुरू कर देती है. किष्किंधापुरी में बेल्लमकोंडा श्रीनिवास, अनुपमा परमेश्वरन, तनिकेला भरानी, ​​हाइपर आदी, सुदर्शन, मकरंद देशपांडे और श्रीकांत अय्यंगर जैसे कलाकारों की एक जबरदस्त टोली प्रमुख भूमिकाओं में है. इस तेलुगु हॉरर थ्रिलर फिल्म का निर्देशन कौशिक पेगल्लापति ने किया है और इसका निर्माण साहू गरपति ने किया है. फिल्म का संगीत चैतन भारद्वाज ने दिया है.

 

Published at : 17 Oct 2025 11:44 AM (IST)
Bellamkonda Srinivas Kishkindhapuri
