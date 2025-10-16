हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा तगड़ा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'भागवत चैप्टर 1' से 'संतोष' तक, दीवाली वीकेंड पर आ जाएगा मजा

Friday OTT Release 17 October: इस फ्राइडे को ओटीटी पर एक से एक धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. ये आपके दिवाली वीकेंड को घर बैठे एंजॉय करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है. इसी के साथ मच अवेटेड शुक्रवार भी आ गया है. इस फ्राइडे ओटीटी के तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने के लिए कई शानदार फिल्मों और वेब सीरीज़ की एक नई लाइन-अप तैयार है. एक्साइटिंग थ्रिलर और डार्क कॉमेडी से लेकर इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा और सच्ची क्राइम स्टोरीज तक इस फ्राइडे यानी 17 अक्टूबर, 2025 को ओटीटी पर बहुत कुछ रिलीज हो रहा है. अगर आप इस दीवाली पर मूवी नाइट या वीकेंड वॉचलिस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस शुक्रवार 17 अक्टूबर, 2025 को नेटफ्लिक्स, ज़ी5 और अन्य प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली टॉप ओटीटी रिलीज़ की पूरी लिस्ट एक बार यहां जान लें.

भागवत चैप्टर वन: राक्षस
'भागवत चैप्टर वन: राक्षस' में अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार ने लीड रोल प्ले किया है. इस हिंदी क्राइम थ्रिलर की कहानी उत्तर प्रदेश में लापता लड़कियों के एक मामले की जांच कर रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर की के इर्द गिर्द घूमती है. फिल्म में इंस्पेक्टर विश्वास भागवत (अरशद वारसी) एक रैकेट का पर्दाफाश करता है और ये उसे समीर (जितेंद्र कुमार) नाम के एक साइंस टीचर तक ले जाता है जो मामले का मुख्य संदिग्ध बन जाता है. इस दिलचस्प क्राइम थ्रिलर को 17 अक्टूबर यानी फ्राइडे से ओटीटी के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं.

शी वॉक्स इन डार्कनेस
सुज़ाना अबैतुआ स्टारर 'शी वॉक्स इन डार्कनेस' एक एक्साइटिंग पॉलिटिकल ड्रामा है. ये सीरीज़ एक यंग ख़ुफ़िया एजेंट की कहानी है जो दक्षिणी फ़्रांस में एक अलगाववादी समूह में घुसपैठ करने के लिए सीक्रेटली काम करती है. इसे 17 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

गुड न्यूज़
गुड न्यूज़ एक साउथ कोरियाई डिजास्टर ब्लैक कॉमेडी है. ये फिल्म दर्शकों को एक हाईजैक जापानी प्लेन और उस संकट से निपटने की कोशिश कर रहे अधिकारियों के इर्द-गिर्द मची अफरा-तफरी से रूबरू कराती है. फिल्म की कहानी की बात करें तो,  "जब हाईजैकर्स एक जापानी प्लेन को जब्त कर लेते हैं और प्योंगयांग जाने की मांग करते हैं, तो एक रहस्यमय मास्टरमाइंड विमान का रास्ता बदलकर सियोल ले जाने की एक अजीबोगरीब योजना बनाता है." ये भी 17 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

अभ्यंतरा कुट्टावली
सेतुनाथ पद्मकुमार द्वारा लिखी गई और निर्देशित, यह मलयालम फिल्म एक सरकारी कर्मचारी की कहानी है, जिसका आदर्श जीवन उसकी पत्नी द्वारा दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के झूठे आरोपों के कारण तहस नहस हो जाता है. फिल्म उसके इमोशनल और कानूनी संघर्षों को इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें वह अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है. इस फिल्म को 17 अक्टूबर यानी फ्राइडे से जी5 पर स्ट्राम कर सकते हैं.

हॉलीवुड हसलर: ग्लिट्ज, ग्लैमर, स्कैम
हॉलीवुड हसलर: ग्लिट्ज़, ग्लैम, स्कैम एक तीन-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, जो महत्वाकांक्षी अभिनेता जैक होरविट्ज़ के राइज और फॉल की कहानी पर बेस्ड हैं. उसने अपनी शानदार लाइफस्टाइल को फाइनेंस करने के लिए हॉलीवुड में 650 मिलियन डॉलर की एक पोंजी योजना बनाई थी. इसे आप 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

संतोष
उत्तर भारत के ग्रामीण परिवेश में रची-बसी, क्रिटिक्स द्वारा सराही गई पुलिस थ्रिलर एक यंग विधवा की कहानी है, जिसे अपने दिवंगत पति की पुलिस कांस्टेबल की नौकरी विरासत में मिलती है. एक दलित किशोरी के बलात्कार और हत्या के मामले की जांच करते हुए, वह एक मुश्किल में फंस जाती है. संध्या सूरी द्वारा निर्देशित, इस मार्मिक फिल्म में शहाना गोस्वामी मुख्य भूमिका में हैं. इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को लायंसगेट प्ले पर इस फ्राइडे से देखा जा सकता है.

 

किष्किंधापुरी
तेलुगु हॉरर फिल्म, किष्किंधापुरी, सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद, अब डिजिटल रिलीज़ हो रही है. इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था.इस ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 17 अक्टूबर से देख सकते हैं. 


बागी 4
टाइगर श्रॉफ की बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक .ये फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 17 अक्टूबर से रेंट पर अवेलेबल होगी. वहीं 31 अक्टूबर से इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स इसे फ्री में एंजॉय कर पाएंगे. 


Published at : 16 Oct 2025 01:46 PM (IST)
Good News Santosh Bhagwat Chapter 1 Raakshas She Walks In Darkness
